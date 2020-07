Calciomercato Napoli: idee Nunez e Romero

Calciomercato Napoli: i partenopei seguono due giovanissimi profili. Si tratta di Darwin Nunez dell’Almeria e Luka Romero del Maiorca.

Il Napoli di Gennaro Gattuso scenderà in campo questa sera, alle 19:30 contro il Bologna di Sinisa Mihajlović, ma in attesa della sfida contro i felsinei del tecnico serbo ecco che la dirigenza azzurra guarda, come sempre, al mercato e punta due giovanissimi profili che giocano in Spagna.

Si tratta di Darwin Nunez dell”Almeria e Luka Romero del Maiorca. Il primo è un attaccante uruguaiano classe ’99 che con la maglia dei Rojiblancos, in Segunda Division, ha segnato la bellezza di 16 gol in 29 partite. Il prezzo iniziale fissato dagli spagnoli per lasciare andare il talentuoso centravanti era inizialmente di 30 milioni, poi scesi a 20. Il Napoli proverà ad acquistarlo con un’offerta da 15 milioni di euro più eventuali bonus. Qualora l’affare andasse in porto, Nunez, in quanto extracomunitario, verrebbe girato in prestito a qualche altro club così da maturare un po’ d’esperienza da “inserire” nel curriculum.

Il secondo invece è un giovanissimo centrocampista che gioca nel Maiorca. Luka Romero infatti è un classe 2004 che lo scorso 25 giugno ha esordito in Liga, a 15 anni e 219 giorni, nella gara persa per 2-0 dalla sua squadra contro il Real Madrid. Il Mini Messi argentino, disputando gli ultimi minuti della gara contro i blancos è diventato il calciatore più giovane di sempre a esordire in uno dei Top 5 campionati europei. Sulle sue tracce, oltre al Napoli, ci sarebbero anche Barcellona e Atletico Madrid. Al momento non si conoscono le cifre dell’eventuale affare, pertanto non possiamo far altro che aspettare l’apertura ufficiale delle trattative per saperne di più.

