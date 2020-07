Bologna-Napoli in Diretta Tv-Streaming e probabili formazioni 15-07-2020

Bologna-Napoli si gioca mercoledì 15 luglio, alle 19:30, allo Stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra felsinei e partenopei.

L’atteso match di stasera tra l’Inter di Antonio Conte e il Torino di Moreno Longo metterà la parola fine alla 32° giornata di campionato. Una giornata a cui farà però subito seguito, ovviamente, la 33° che inizierà domani con l’anticipo che vedrà in campo Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Brescia di Diego Lopez.

Si proseguirà poi mercoledì con 7 gare che vedranno in campo, tra le altre, il Bologna di Sinisa Mihajlović contro il Napoli di Gennaro Gattuso. I rossoblu del tecnico serbo e gli azzurri dell’allenatore calabrese arrivano alla sfida del Dall’Ara dopo i pareggi per 2-2 maturati rispettivamente contro Parma e Milan. La sfida non mette in palio punti pesanti visto che entrambe le compagini non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, ma sarà comunque utile, soprattutto per i partenopei, testare la condizione della squadra anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Le ultime sulle formazioni di Bologna e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Mihajlović dovrebbe affidarsi al suo articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski in porta con, davanti a lui, Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo spazio a Medel e Svanberg con Orsolini, Soriano e Barrow sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Palacio.

Gattuso dovrebbe invece affidarti al suo classico 4-3-3. Ospina quindi in porta. A fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Centrocampo a tre con Fabian Ruiz, Demme ed Elmas. In attacco il tridente formato da Politano, Milik e Insigne.

Bologna-Napoli, 33° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne.

Come vedere Bologna-Napoli in diretta TV e streaming

Bologna-Napoli sarà visibile esclusivamente, a partire dalle 19:30, su DAZN al canale DAZN 1. Via streaming sarà invece possibile assistere al match tra felsinei e partenopei collegandosi al sito della stessa piattaforma o mediante l’apposita app per sistemi iOS e Android.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Napoli

La radiocronaca di Bologna-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 19:30, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Bologna e Napoli sono, complessivamente, 141 (123 in Serie A, 16 in Coppa Italia e 2 in Serie B). Il bilancio vede leggermente avanti gli azzurri che guidano la contesa con 55 vittorie a fronte delle 47 dei rossoblu. 39 i pareggi invece. 208 i gol messi a segno dai partenopei, 193 quelli messi a referto dagli emiliani.

L’ultimo precedente tra Bologna e Napoli è ovviamente quello della gara di andata giocata al San Paolo, lo scorso 1° dicembre, che vide gli uomini di Mihajlović prevalere per due reti ad una sugli uomini al tempo allenati ancora da Carlo Ancelotti.

L’ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate al Dall’Ara risale invece al 25 maggio 2019 (stagione 2018-2019). In quell’occasione furono sempre i bolognesi a trionfare: 3-2. Infine, per trovare l’ultimo successo campano in terra felsinea, dobbiamo tornare al 10 settembre 2017 (stagione 2017-2018) quando tre reti, messe a segno rispettivamente da Callejon, Mertens e Zielinski, permisero al Napoli di sbancare Bologna con un sonoro 0-3.

