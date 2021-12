Calciomercato Napoli: idee Doekhi e Hountondji

Nuovi nomi nella lista dei difensori da monitorare. Questa volta i partenopei pescano in Ligue 1 ed Eredivisie.

Dopo la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos, gran parte delle notizie di mercato si sono spostate presso i piedi del Vesuvio con una lista di nomi e sondaggi che comprendono il ruolo del difensore centrale.

Tra i tantissimi profili accostati al Napoli, nelle ultime ore sono emersi due nuovi possibili obiettivi di mercato con un identikit ben preciso: ovvero giovani, ben piazzati dal punto di vista fisico, ma anche con discreta tecnica.

I partenopei potrebbero, infatti, pescare il jolly in Eredivisie o in Ligue 1, più precisamente nel Vitesse e nel Clermont.

Il primo nome è quello dell’olandese Danilho Doekhi: il classe 1998 è nato a Rotterdam ma ha origini surinamesi. Si tratta di un calciatore ben rapido nonostante il suo 1.90 di altezza che lo rende ben predisposto al ruolo di difensore centrale roccioso e di sostanza.

Attualmente, il ragazzo gioca nel Vitesse, ma il suo nome è stato legato anche a quello della gloriosa scuola dell’Ajax in cui ha militato per due anni.

Il calciatore è in scadenza di contratto e si sta guardando intorno, una proposta da un club di grande importanza e ambizione come il Napoli potrebbe far gola alla voglia di Doekhi di fare un salto di qualità, ma non è detto che gli azzurri non provino ad affondare il colpo già a gennaio.

La cifra si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro, cifra non proibitiva per acquistare un difensore di prospettiva.

Il secondo profilo riguarda il beninese, nato in Francia, Cedric Hountondji del Clermont Foot 63.

Anche in questo caso, parliamo di un calciatore ben piazzato fisicamente, ma con un problema da non sottovalutare, ovvero gli infortuni. Il difensore sta, infatti, recuperando da un problema agli adduttori e rispetto a Doekhi non parliamo di un giocatore in scadenza di contratto.

Hountondji ha rinnovato da poco fino al 2024 ed è un profilo più esperto rispetto all’olandese, visti i suoi 27 anni.

Il suo punto forte, però, è sicuramente la stazza, infatti parliamo di un giocatore alto 1.94 cm, ma che ha dimostrato di avere anche buona gamba.

Il Napoli ha fatto solo un sondaggio per il ragazzo, ma è ben vigile sugli sviluppi della sua situazione in Ligue 1.

