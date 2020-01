Calciomercato Napoli: idea Maupay, ma il Brighton spara alto

Il direttore sportivo degli azzurri Giuntoli avrebbe sondato il terreno per la punta degli inglesi, ma la richiesta spaventa. Intanto si avvicinano gli obiettivi Lobotka e Demme.

Sono giorni caldi in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Il reparto sul quale si stanno concentrando di più gli sforzi dei dirigenti azzurri è il centrocampo, dove c’è tanta carne al fuoco.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, per il quale gli spagnoli avevano aperto sulla possibile cessione. Nelle ultime ore le due società si sarebbero ulteriormente avvicinate e la fumata bianca dovrebbe essere questione di pochi giorni.

Un altro nome che si è fatto negli ultimi giorni, poi, è quello di Diego Demme del Lipsia. Il Napoli ha messo sul piatto circa 15 milioni di euro e le possibilità di chiudere l’affare a breve sono in rialzo.

Arrivano, infine, novità anche sul fronte dell’attacco. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse del Napoli per Neal Maupay del Brighton. Una ipotetica trattativa, però, rimane complicata, per via della richiesta di 47 milioni di euro che il club del Pear chiederebbe per lasciar partire il suo attaccante.

©RIPRODUZIONE RISERVATA