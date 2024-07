Calciomercato Napoli: offerta ufficiale al Brighton per Gilmour, il club inglese, però, fa muro e respinge l’offerta azzurra.

Calciomercato Napoli: idea Gilmour.

C’è sicuramente molto lavoro da fare nelle ultime ore per il Ds azzurro, Giovanni Manna, il quale oltra ad occuparsi di sfoltire la rosa con gli esuberi messi sul mercato da Antonio Conte, continua imperterrito a monitorare le varie occasioni di mercato nel tentativo di rendere la rosa partenopea ancora più competitiva.

Il Napoli, in attesa che si sblocchi l’affare Osimhen con destinazione PSG per poi attuare l’affondo decisivo per Romelu Lukaku, starebbe pensando di inserire in rosa anche un centrocampista che possa andare a ricoprire il ruolo di vice Lobotka e lo avrebbe individuato in Billy Gimour di proprietà del Brighton. Il pressing degli azzurri sul nazionale scozzese classe 2001 sarebbe molto forte, con la dirigenza azzurra che avrebbe anche formulato una prima offerta ufficiale per il giocatore di 9,5 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dal club inglese.

Tutto questo perché il Brighton non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del proprio gioiellino di mercato in questa sessione di mercato e per di più la valutazione fatta dal Napoli non si avvicina ancora a quella stimata dagli inglesi che valuterebbero il proprio tesserato non meno di 15 milioni di euro. Il profilo di Gilmour, però, resta molto gradito allo stesso Conte e chissà che il Napoli non possa tornare alla carica nei seguenti giorni con una nuova offerta da presentare al Brighton nella speranza di trovare un accordo decisivo e regalare un altro tassello al proprio tecnico.

