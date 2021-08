Calciomercato Napoli: idea Comert dal Basilea

Calciomercato Napoli: si pensa a Eray Comert del Basilea per completare il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Lo svizzero di origine turche ricoprirebbe il ruolo di vice Manolas-Koulibaly.

Messa in archivio l’amichevole di domenica pomeriggio che l’ha visto trionfare per 2-1 sull’Ascoli di Andrea Sottil, il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis continua ad annotare sul proprio taccuino nomi di giocatori che potrebbero far comodo a Luciano Spalletti per la stagione che inizierà tra poco meno di due settimane.

Calciomercato Napoli: occhi su Comert del Basilea.

In attesa di capire come evolverà la situazione legata al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne, il club partenopeo starebbe lavorando meticolosamente per rinforzare ancora di più il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico toscano. Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’interesse degli Azzurri per il terzino sinistro del Villarreal, Pervis Estupinan che potrebbe giungere all’ombra del Vesuvio per giocarsi le sue chance con Mario Rui e Ghoulam.

E se l’ecuadoregno rappresenta il giusto rinforzo per le corsie laterali, c’è anche un altro nome venuto fuori nelle ultime ore che potrebbe rappresentare il profilo perfetto da inserire al centro della difesa accanto a Manolas, Koulibaly e Rrahmani. Stiamo parlando di Eray Comert del Basilea che, stando a quanto emerso nelle ultime ore, potrebbe giungere in Campania per riempire il vuoto lasciato dalle partenze di Maksimovic, svincolatosi nelle scorse settimane e Luperto, ormai prossimo al trasferimento all’Empoli.

Della trattativa tra campani ed elvetici non si sa molto, ma le possibilità che vada in porto sono più che buone. Sul classe ’98 svizzero di origini turche c’è anche l’interesse di Besiktas, Arsenal, Olympique Marsiglia e Torino, ma i partenopei, almeno per ora, paiono in vantaggio su tutte le dirette concorrenti. Vedremo, ad ogni modo, cosa accadrà nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

