Calciomercato Napoli: idea Cholito Simeone con o senza Osimhen

Calciomercato Napoli, si pensa a Giovanni Simeone per l’attacco: l’argentino può diventare il vice Osimhen.

È Giovanni Simeone il primo obiettivo del calciomercato Napoli per rinforzare l’attacco. L’argentino, in forza all’Hellas Verona, piace tanto ai partenopei, che con gli scaligeri stanno trattando anche l’acquisto di Antonin Barak.

Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, il Napoli starebbe meditando lo scambio Simeone-Petagna. L’ex attaccante della SPAL non rientra nei piani di Luciano Spalletti, e potrebbe essere sacrificato in favore di una punta che si sposi meglio col progetto tecnico del mister, e possa garantire maggior efficacia in fase realizzativa.

Giovanni Simeone con la maglia dell’Hellas. Dal profilo Instagram dell’attaccante

17 gol nell’ultimo campionato, Giovanni Simeone risulta essere uno degli attaccanti più decisivi che giochino in Serie A. Il Verona, per cederlo, chiede almeno 15 milioni, ma come detto il Napoli proverà a giocarsi la carta dello scambio con Petagna.

Nella squadra di mister Spalletti il “Cholito” dovrebbe, ovviamente, superare la concorrenza di Victor Osimhen. Il nigeriano, il cui acquisto è al centro di un’indagine da parte della polizia tributaria, dovrebbe rimanere in Serie A nonostante abbia diversi estimatori all’estero, soprattutto in Premier League.

Aurelio De Laurentiis difficilmente scenderà sotto la soglia dei 100 milioni per cedere l’elemento più forte della rosa. Dovesse avere entrambi a disposizione, Spalletti potrebbe contare su una coppia d’attaccanti tra le più forti dell’intero campionato.

La mancanza di alternative valide in panchina ha costituito un limite rispetto alle milanesi. Il Napoli vuole provare a disputarsi sino in fondo lo Scudetto, e si sta muovendo per rinforzare adeguatamente l’organico.