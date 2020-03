Calciomercato Napoli: idea Azmoun per sostituire i partenti Milik e Lozano

Calciomercato Napoli: i partenopei, che oggi non giocano, guardano in avanti e pensano già alla prossima sessione di mercato. In questo senso pare che il DS Giuntoli abbia messo nel mirino Sardar Azmoun, attaccante classe ’95 in forza allo Zenit San Pietroburgo.

Il Napoli oggi non gioca visto che il proprio match col Torino, valevole per la 26° giornata di campionato, l’ha disputato regolarmente la settimana scorsa.

Quindi in attesa di tornare in campo la settimana prossima, nell’anticipo del venerdì contro il Verona di Ivan Juric, che farà da prologo al delicato match del Camp Nou contro il Barcellona, i partenopei guardano al mercato e sondano il terreno per Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo.

Sardar Azmoun con la maglia dell’Iran (Photo Credit: pagina FB Sardar Azmoun)

L’attaccante classe ’95, in forza ai russi dal febbraio 2019, piace molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui il profilo adatto per sostituire uno tra Milik e Lozano. Il polacco e il messicano molto probabilmente lasceranno Napoli a fine stagione e serve quindi un profilo che sostituisca quantomeno uno dei due.

Azmoun sarebbe il giusto tassello da inserire nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso. Tanta corsa, eccellente tecnica e grande resistenza: questi gli elementi che, su tutti, contraddistinguono il forte iraniano, capace di segnare fin qui già 32 gol con la propria nazionale in 50 partite disputate.

Al momento non si conoscono i dettagli precisi dell’offerta che il Napoli farà allo Zenit (ammesso che la farà), ma i presupposti sono buoni e qualora l’iraniano giungesse davvero in Campania, sarebbe un colpo molto importante per il club di Aurelio De Laurentis.

