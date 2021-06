Calciomercato Napoli, si guarda in Olanda: Senesi, Koopmeiners, Flemming e Gudmundsson gli obiettivi

Calciomercato Napoli: i partenopei guardano in Eredevisie e mettono nel mirino quattro giocatori: si tratta di Senesi del Feyenoord, Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, Flemming del Fortuna Sittard e Gudmundsson del Groningen.

Mentre Euro 2020 si avvia alla conclusione della prima giornata della fase a gironi, il calciomercato entra sempre più nel vivo con notizie che parlano di molte squadre già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra le società più attive, in queste settimane che precedono l’apertura ufficiale delle trattative fissata al 1° luglio, il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che, secondo indiscrezioni di qualche ora fa, starebbe guardando attentamente in Olanda dove avrebbe individuato quattro elementi che potrebbero far comodo a Luciano Spalletti la prossima stagione.

Calciomercato Napoli: seguiti quattro profili dell’Eredivisie.

Oltre a Schuurs dell’Ajax pare infatti che il DS Giuntoli abbia annotato sul proprio taccuino anche i nomi di Marcos Senesi del Feyenoord, Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, Zian Flemming del Fortuna Sittard e Gabriel Gudmundsson del Groningen. Il primo è un difensore centrale che costa tanto (almeno 30 milioni di euro) e potrebbe arrivare a Castel Volturno solo in caso di partenza di uno tra Koulibaly e Manolas.

Il secondo, capitano della squadra biancorossa, è un mediano esperto ed affidabile in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Il terzo è un trequartista di belle speranze che ha chiuso il campionato 2020-2021 con 33 presenze condite da 12 gol e 7 assist. Il quarto, infine, è un esterno di fascia sinistra che potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio qualora non andasse in porto l’affare Mandava dal Lille.

Ovviamente non vi è ancora nulla di ufficiale in tutto ciò, ma pare che De Laurentiis sia seriamente intenzionato a chiudere almeno due colpi. Il mercato, come detto, aprirà solo tra qualche settimana, pertanto, in attesa del 1° luglio, non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.

Migliori Bookmakers AAMS