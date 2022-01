Calciomercato Napoli Gennaio 2022: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Calciomercato invernale del Napoli: tutti gli acquisti e le cessioni con la rosa aggiornata e la probabile formazione.

Il Napoli è stata sicuramente tra le squadre meno attive di questo calciomercato. Il motivo è legato al fatto che gli azzurri non hanno potuto fare spese folli per via dei problemi di bilancio. Infatti lo stesso Aurelio De Laurentiis ha imposto un tetto ingaggio non più superiore di 3,5 milioni di euro. Tuttavia, c’è stato qualche acquisto.

Con la mancata qualificazione in Champions League, gli introiti non sono stati tantissimi per il Napoli. L’unico nuovo arrivato è stato Axel Tuanzebe del Manchester United che è arrivato in Campania per sostituire Kostas Manolas che è ritornato all’Olympiakos. A giugno, invece, ci sarà anche la cessione di Lorenzo Insigne che ha approderà a zero al Toronto.

Tra i vari obbiettivi degli azzurri c’è Giacomo Raspadori del Sassuolo, trattativa attualmente molto complessa e che potrebbe essere posticipata solamente a giugno. Si parlava anche di un interessamento della Lazio per Faouzi Ghoulam ma non c’è mai stato nulla di concreto. Luciano Spalletti, dunque, rimane con la stessa rosa che aveva a diposizione.

Napoli: acquisti, cessioni e rosa ufficiale

ACQUISTI

Tuanzebe (Dif, Manchester United)

CESSIONI

Manolas (Dif, Olympiacos), Costa (Dif, Parma), Younes (Att, Al-Ettifaq)

Napoli, la rosa completa

PORTIERI – Meret, Ospina, Marfella, Idasiak

DIFENSORI – Di Lorenzo, Malcuit, Zanoli, Tuanzebe, Koulibaly, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Ghoulam

CENTROCAMPISTI – Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Elmas

ATTACCANTI – Politano, Lozano, Osimhen, Mertens, Insigne, Petagna, Ounas.

Napoli, l’undici titolare

(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

