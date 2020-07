Calciomercato Napoli: Gattuso chiede al Milan due suoi pupilli

Calciomercato Napoli: Gennaro Gattuso, in vista della prossima stagione, vorrebbe Franck Kessie e Ricardo Rodriguez all’ombra del Vesuvio.

Come ben sappiamo il Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato. La Coppa Italia conquistata lo scorso 17 giugno garantisce ai partenopei la partecipazione alla fase a gironi della prossima Europa Legaue. Una stagione salvata proprio dalla conquista della coppa nazionale che aspetta ora di conoscere solamente il risvolto europeo di un’annata non proprio indimenticabile.

Infatti, sebbene sia ovvio che il campionato vada onorato fino all’ultimo, è altrettanto chiaro come l’attenzione di Gattuso sia, in questo momento, indirizzata prevalentemente verso il ritorno dell’ottavo di finale di Champions contro il Barcellona di Lionel Messi. Una partita sicuramente da non sbagliare che potrebbe dare tutt’altro sapore a questa, fin qui, amara stagione 2019-2020.

Calciomercato Napoli: Gattuso vuole Kessie e Rodriguez.

Ad ogni modo, se quella attuale deve ancora concludersi, c’è un campionato, quello 2020-2021, a cui bisogna pensare. In questo senso, il campo di battaglia è sempre lo stesso: il calciomercato. Secondo indiscrezioni delle ultime pare infatti che Gennaro Gattuso abbia chiesto nuovamente a De Laurentiis due suoi pupilli dei tempi del Milan. Stiamo parlando ovviamente di Franck Kessie e Ricardo Rodriguez.

L’ivoriano piace tanto al tecnico calabrese che lo vedrebbe bene nel suo scacchiere tattico. Sarebbe un acquisto mirato visto che Gattuso lo conosce bene e non avrebbe quindi problemi a inserirlo nei suoi schemi. Restano da vedere le richieste del Milan che ovviamente non è intenzionato a cedere così facilmente un pezzo da 90 come l’ex Atalanta.

Discorso probabilmente più semplice per quanto riguarda lo svizzero. Il Diavolo non conta più sull’ex Wolfsburg e sta cercando, disperatamente, acquirenti per lasciarlo andare. Gattuso lo vuole a tutti a costi, quindi è chiaro come questa operazione abbia più possibilità di riuscita rispetto a quella per Kessie. Come andrà a finire? Aspettiamo l’inizio ufficiale delle trattative e lo scopriremo.

