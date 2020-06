Voti e pagelle Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr): i partenopei salvano la stagione vincendo la 73° edizione della Coppa Italia

La 73° edizione della Coppa Italia la vince il Napoli di Gennato Gattuso che festeggia il primo trofeo da quando è allenatore. I partenopei, in attesa di rituffarsi in campionato, possono dire di aver salvato la stagione, visto che la vittoria odierna, a prescindere dal cammino in Serie A, garantirà loro un posto nella fase a gironi della prossima Europa League.

Piange la Juventus invece che dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro la Lazio lo scorso dicembre, dice addio anche alla coppa nazionale. Sfuma, di conseguenza, l’obiettivo di conquistare uno storico triplete che sulla sponda bianconera del Po sembrava. quest’anno come non mai, alla portata. Sarri dovrà quindi aspettare ancora per conquistare il suo primo trofeo in Italia.

Il Napoli vince la 73° edizione della Coppa Italia.

Voti e pagelle Napoli-Juventus 0-0 (4-2 dcr): migliori e peggiori

MIGLIORI NAPOLI

Meret 6,5: il giovane portiere azzurro non fa rimpiangere Ospina. Nel primo tempo è attento e reattivo su Ronaldo, al quale prima para una conclusione ravvicinata e poi soffia, in uscita bassa, il pallone dai piedi. Anche nel secondo tempo compie buoni interventi. Buona prova.

Maksimovic-Koulibaly 6,5: la coppia difensiva partenopea è insuperabile. Ronaldo, Douglas Costa e Dybala non passano praticamente mai. Il serbo, nel finale di partita, si vede respingere da Buffon un gol praticamente già fatto. Muraglia napoletana.

Insigne 6: prova discreta del 24 azzurro che pare un po’ affaticato rispetto alla sfida di sabato sera con l’Inter. Nel primo tempo ci prova con una bella punizione che si stampa sul palo e poi con una conclusione da fuori che trova il pronto intervento di Buffon. Nel secondo tempo si vede di meno. Sufficiente.

PEGGIORI NAPOLI

Callejon 5: le voci di mercato che lo vedono lontano da Napoli alla fine dell’anno forse lo distraggono un po’, fatto sta che l’esterno spagnolo non è molto in forma e si vede. Errori su errori e tanti passaggi sbagliati. Non la miglior partita dell’ex Real Madrid. Rimandato.

Demme 5: a parte una conclusione ravvicinata che Buffon gli para nel primo tempo, non disputa una grande partita. Qualche passaggio sbagliato di troppo e una difficoltà evidente nel farsi trovare dai compagni. Andrà meglio la prossima.

Mertens 5: la felicità per il rinnovo del contratto fino al 2022 gli gioca evidentemente un brutto scherzo. Il belga è totalmente assente dalla manovra partenopea e la prova è praticamente incolore. Passo indietro.

Migliori e peggiori Juventus

MIGLIORI

Buffon 7: nel primo tempo compie due vere e proprie prodezze su Demme prima e su Insigne poi. Nel secondo tempo si ripete in due occasioni su Politano, per salvare poi su Maksimovic, nel finale, un pallone che sembrava destinato a finire in fondo al sacco. È praticamente il vice di Sarri in campo visto il modo in cui dirige la squadra da dietro. Eterno.

Cuadrado 6.5: tanta corsa e tanta invettiva. Sarri lo fa giocare da terzino destro e il colombiano lo ripaga con una prova ottima. Sicuramente uno dei migliori in campo.

De Ligt 6: il giovane centrale olandese cresce a vista d’occhio. L’ex Ajax disputa una partita precisa e senza sbavature. La strada è quella giusta.

PEGGIORI

Cristiano Ronaldo 5: anche il fenomeno portoghese sta evidentemente risentendo di questi tre mesi di stop. Prova molto al di sotto delle sue qualità. Irriconoscibile.

Dybala 5: si vede che ha voglia, ma l’intraprendenza che mostra con le sue accelerate non porta purtroppo a nulla. Anche per lui non certo una partita da tramandare ai posteri. Peccato.

Douglas Costa 5: i duelli con Mario Rui lo vedono sempre vincente, ma a parte questo non fa nulla di eccezionale. Già è tanto che non si sia fatto male.

