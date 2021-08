Calciomercato Napoli, Inzaghi trattiene Vecino? Idea Gagliardini dall’Inter

Nuovo obbiettivo per il Napoli. Si tratta di Roberto Gagliardini dell’Inter. Il centrocampista non ha mai trovato tanto spazio nella squadra di Antonio Conte e potrebbe dire addio. Al Napoli serve un centrocampista dopo la partenza di Tiémoué Bakayoko. L’alternativa era Sander Berge dello Sheffield United ma gli inglesi non vogliono contrattare. Niente da fare, invece, per Matías Vecino.

Il Napoli è ancora a secco per quanto riguarda i colpi di calciomercato. L’impressione è che non ci saranno tantissimi nuovi acquisti per i partenopei che stanno curando solo il mercato in uscita di alcuni giovani come Gennaro Tutino e Sebastiano Luperto. Però, ci vuole qualche garanzia per Luciano Spalletti. Non è impensabile che il Napoli possa guardare in casa per la propria formazione.

Nelle uscite pre-campionato hanno brillato parecchi talenti della primavera, primo tra tutti Alessandro Zanoli. Il Napoli lo avrebbe bloccato subito, Spalletti lo vuole in rosa a tutti i costi. Però, non è un segreto, che serve anche qualche innesto di qualità a centrocampo. Con l’addio di Tiémoué Bakayoko e con l’infortunio di Diego Demme, il tecnico toscano si aspetta qualche nuova pedina. Il nome potrebbe venire dall’Inter.

Napoli, si pensa a Gagliardini: trattativa smentita

Il Napoli già da tempo segue un centrocampista nerazzurro. Si tratta di Matías Vecino, voluto già ai tempi di Gennaro Gattuso. L’uruguaiano, complice anche l’infortunio, ha giocato pochissime partite nello scorso campionato senza mai sorprendere l’ormai ex tecnico Antonio Conte. Però la sua partenza non è scontata. A quanto pare, Simone Inzaghi vorrebbe trattenere il giocatore che può essere un utile alternativa per la formazione.

Però, della mediana nerazzurra piace anche Roberto Gagliardini. Anche quest’ultimo non ha mai fatto impazzire il club, giocando davvero pochissimo. Il Napoli si sarebbe fiondato sull’ex Atalanta ma l’interesse è stato smorzato sul nascere. Anche Gagliardini resterà a disposizione di Inzaghi e quindi non cedibile.

Un’altra idea poteva arrivare dall’Inghilterra. Il Napoli seguiva Sander Berge, giocatore dello Sheffield United, club retrocesso lo scorso anno in Championship. L’entourage azzurro avrebbe chiesto un prestito per lui ma il club inglese ha rifiutato categoricamente. Sul norvegese c’era anche il Tottenham la cui offerta è stata ugualmente rigettata. Per il Napoli, dunque, continuerà la ricerca del nuovo centrocampista.

