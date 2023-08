Calciomercato Napoli: Gabri Veiga in arrivo

Il Napoli è molto vicino a Gabri Veiga, giovane talento del Celta Vigo. Dopo il sì del giocatore, la società partenopea cerca di abbassare la clausola rescissoria.

Gabri Veiga si avvicina al Napoli. Il talento del Celta Vigo, classe 2002, è il colpo che De Laurentiis sta pianificando per rinforzare il centrocampo. Si prova ad accelerare per chiudere una trattativa di calciomercato che sembra molto vicina alla conclusione.

Per liberare Gabri Veiga, il Celta Vigo ha inserito una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Anche l’attuale tecnico, vecchia conoscenza del Napoli, Rafa Benitez è consapevole dell’interesse partenopeo. Per chiudere la trattiva di calciomercato le due società devono trovare la quadra.

Il Napoli, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe messo sul piatto una cifra intorno ai 32 milioni di euro. Un investimento imponente, molto vicino alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro che il Celta ha inserito nel contratto di Gabri Veiga, già nel giro della Nazionale spagnola Under 21 e soprattutto capace di segnare 11 gol nella scorsa stagione in Liga.

Gabri Veiga, l’erede designato di Zielinsky

Piotr Zielinski, centrocampita del Napoli e della nazionale polacca, sempre più vicino all’Al Ahli – StadioSport.it

In questo momento Piotr Zielinski, con contratto in scadenza nel 2024 non ha accettato la proposta indecente della Saudi Pro League, 15 milioni di euro a stagione. Il presidente De Laurentiis, indipendentemente dall’esito della trattativa, ha deciso di puntare su Gabri Veiga, 21enne centrocampista eclettico ed estremamente tecnico e talentuoso.

Nell’amichevole vinta per 2-0 contro l’Apollon Limassol con reti di Osimhen e Simeone, nella formazione titolare del Napoli, mister Rudi Garcia ha schierato Zielinski. Il polacco vorrebbe rimanere e sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza nel 2004.

Con Zielinski confermato e Gabri Veiga in più, Garcia avrebbe un centrocampo di grandissima qualità e profondità. Per il presidente De Laurentiis resterebbe da piazzare qualche esubero. I maggiori indiziati sono Demme e Gaetano, per i quali non è escluso un tentativo di inserimento nel pacchetto per Gabri Veiga, mentre per Folorunsho sono ore decisive per il trasferimento al Verona.