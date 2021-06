Calciomercato Napoli: Fiorentina e Lazio su Politano, Orsolini possibile sostituto

Matteo Politano è l’uomo del momento. A contendersi il giocatore azzurro sarebbe la nuova Lazio di Maurizio Sarri così come la Fiorentina di Rino Gattuso. L’ex Inter e Sassuolo, che ha fatto molto bene col Napoli, continua ad avere delle avance dai due club. In caso di partenza si pensa a Riccardo Orsolini.

Manca ancora pochissimo ma Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico toscano, ad un anno dall’ultima esperienza con la Juventus, ritorna in Serie A. L’ambiente scalpita nel vedere Sarri atterrare a Roma e i tifosi sono in fermento per la sua presenza. Nonostante non ci sia stata ancora la firma, si pensa già al nuovo aspetto che avrà la sua squadra.

Sarri vorrebbe portare alcuni giocatori che ha avuto con sé. Si parla di Elseid Hysaj così come di Nikola Maksimović, entrambi giocatori del Napoli che ha già allenato. C’è però un nome che stuzzica la fantasia dell’ex Chelsea ossia Matteo Politano, attaccante azzurro.

Lazio, il Napoli lascia Politano solo per una grande offerta

Il giocatore ex Sassuolo è stato uno dei pochi superstiti della stagione azzurra. In un momento di grande difficoltà con Victor Osimhen ai box, Politano ha preso le redini dell’attacco azzurro. L’esterno è stato fondamentale in molte partite come la vittoria contro il Milan a San Siro che ha rimesso i partenopei in carreggiata. Il Napoli difficilmente si priverà di un attaccante così importante a meno che non ci sia un’offerta irrinunciabile.

Politano è stato voluto fortemente da Rino Gattuso ed infatti anche l’allenatore calabrese lo vorrebbe alla sua Fiorentina. L’esterno del Napoli è il grande escluso della Nazionale italiana ma con la casacca azzurra ha fatto molto bene, collezionando 12 gol in 50 partite. Il sostituto per i partenopei si chiamerebbe Riccardo Orsolino del Bologna ma su di lui c’è il Torino,

L’attaccante rossoblù sarebbe stato sondato dai campani ma non c’è ancora nulla di concreto. Resta, quindi, da capire se il Napoli sarebbe disposto ad un sacrificio così importante in attacco. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, infatti, non si vorrebbe stravolgere più di tanto la squadra.

Migliori Bookmakers AAMS