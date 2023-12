Calciomercato Napoli: Elmas ceduto al Lipsia

Calciomercato Napoli: Elmas sempre più vicino all’addio, c’è il sì del giocatore al Lipisa, mentre l’intesa tra i club sarebbe prossima.

Eljif Elmas- StadioSport.it

Manca ancora una settimana e poco più all’apertura della prossima sessione di calciomercato invernale, ma il Napoli sembra essere già a lavoro per rimodulare la propria rosa in vista del girone di ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il DS Meluso starebbe lavorano per consolidare il primo colpo in uscita in casa azzurra che quasi certamente sarà quello di Eljif Elmas.

Sul centrocampista macedone, infatti, ci sarebbe il fortissimo interessamento da parte del Lipsia che già lo scorso agosto cercò di portarlo in Germania. L’addio sembra essere di fatto imminente anche a causa dello scarso minutaggio riservato al calciatore prima da Garcia e poi anche con Mazzarri. La trattativa potrebbe decollare, dunque, nelle prossime ore visto che il giocatore ha già detto di sì al Lipsia e starebbe attendendo l’intesa tra i due club.

Il Lipsia aveva offerto 30 milioni di euro per il macedone nella scorsa sessione di mercato, ad oggi l’offerta si è leggermente ridotta a 25 milioni, con il Napoli che però sembra essere comunque intenzionato a cedere visto anche la scadenza contrattuale del giocatore fissata al prossimo giungo 2025. Gli elementi per una fumata bianca sembrano esserci tutti e se il Napoli dovesse convincersi la cessione del macedone potrebbe tramutarsi nel primo colpo in uscita degli azzurri nel 2024.

Il possibile sostituto

La società azzurra però non resta ferma sull’ottica uscite e continua a lavorare anche per un potenziale sostituto di Elmas in caso di cessione imminente. Sin qui il nome che risuona maggiormente in casa Napoli per il proprio centrocampo è quello di Lazar Samardzic, il tedesco, infatti, sembra essere un profilo estremamente gradito alla dirigenza azzurra.

Dopo il mancato approdo all’Inter della scorsa estate per una mera questione di commissioni, Samardzic potrebbe dunque avere un’ulteriore possibilità di lasciare l’Udinese per approdare in una big. Il tedesco continua a non essere al centro del progetto dei friulani nemmeno dopo l’arrivo di Cioffi e questo potrebbe indurre la presidenza Pozzo a cederlo. Attualmente la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere finanziata proprio con la liquidità incassata dalla cessione di Elmas.