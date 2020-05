Calciomercato: Napoli e Roma si sfidano per Ferrari

Sia agli azzurri che ai giallorossi serve un difensore per la prossima stagione. Entrambe hanno mostrato attenzione per il giocatore del Sassuolo, su cui c’è anche un club inglese

In sede di calciomercato (che potrebbe aprirsi il 1° settembre per poi chiudersi il 2 ottobre), sarà derby del Sole. Oltre all’interessamento per Jeremy Boga (sul quale nelle ultime ore è piombata anche la Juve), Napoli e Roma sembrano intenzionate a contendersi anche un altro giocatore, sempre del Sassuolo: Gian Marco Ferrari. Il difensore classe ’92 potrebbe lasciare l’undici di De Zerbi, di cui è uno dei perni, per una cifra attorno ai 10 milioni, riporta calciomercato.it.

Su Ferrari, però, non ci sarebbero solamente società italiane. Oltremanica giunge infatti la notizia di un interessamento di una società di Premier League (pronta al via): si tratta dell’Everton di Carlo Ancelotti, pronto a fare uno sgarbo a due sue ex squadre.

AAA – Un difensore, soprattutto di comprovata esperienza quale è l’ex Sampdoria e Crotone, serve ad entrambe. I partenopei potrebbero infatti perdere Koulibaly. Un rinforzo decisivo servirebbe comunque a Gattuso per rafforzare ancor di più un reparto che ha mostrato qualche piccolo balbettio. I giallorossi, invece, in attesa di sapere cosa ne sarà del futuro di Chris Smalling, si guardano attorno. Nel mirino di Petrachi (che, stando alle ultime voci, sarebbe prossimo all’addio anticipato) sono finiti diversi giocatori: da Lovren, passando per Akpoguma dell’Hoffenheim fino ad arrivare a Vertonghen.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS