Calciomercato Napoli, è fatta: preso Anguissa!

Si sblocca il mercato del Napoli. La società partenopea sta per annunciare l’acquisto di Zambo Anguissa, mediano del Fulham. Operazione da 13 milioni.

Sarà Zambo Anguissa il nuovo acquisto per il centrocampo del Napoli. Il mediano classe 1995 del Fulham si è già messo in viaggio verso il capoluogo campano, dopo che le due società si sono messe d’accordo ieri sulle cifre: prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni.

Il camerunense è dunque il rinforzo per Spalletti, che cercava un elemento muscolare da inserire davanti alla difesa o anche in un’ipotetica mediana a due. Alto 184 centimetri, Anguissa ha disputato 36 partite la scorsa stagione, fornendo anche tre assist. Numeri più che positivi per un mediano, che hanno convinto il Napoli ad avanzare un’offerta dopo aver ricevuto il “no” di Bakayoko.

Il centrocampista francese, ex Monaco, aveva infatti già preso accordi con il Milan, che lo ha acquistato dal Chelsea con la formula del prestito biennale, riportandolo in Italia dopo la passata stagione proprio in maglia azzurra. Poco male per Spalletti, il quale comunque si potrà godere un calciatore funzionale al suo modulo, che gli offre un’alternativa in più ai vari Demme, Fabiàn, Lobotka e Zielinski. Anguissa arriverà domani in città e svolgerà le visite mediche di rito. Ancora sconosciuti i dettagli del contratto, ma si tratta comunque di un’operazione che si concluderà a breve.

