Calciomercato Napoli: colpi Buongiorno e Spinazzola

Manca l’ufficialià, ma possiamo ormai dire che Alessandro Buongiorno è il nuovo difensore del Napoli. Fortemente voluto da Antonio Conte, che lo conosce e che utilizza la difesa a tre congeniale all’ormai ex torinista, Buongiorno, per 35 milioni più 5 di bonus e a circa 2.5 milioni a stagione, è pronto a legarsi alla società azzurra fino al 2029.

Mancano solo alcuni dettagli, quali il bonus per l’eventuale scudetto e la clausola da 70 milioni valida dal 2027 in poi e il ragazzo verrà presentato ufficialmente alla stampa e ai tifosi.

Per averlo il Napoli ha vinto i tentativi della Juventus, rifiutata per motivi campanilistici a quanto pare, e l’Inter, che chiedeva tempo in attesa di una fantomatica offerta per De Vrij dall’Arabia Saudita.

Dopo il difensore, è tutto fatto anche per l’esterno a tutta fascia, uno dei leitmotiv del nuovo tecnico dei partenopei. Il prescelto è Leonardo Spinazzola e anche questo affare è ormai concluso.

Svincolatosi dalla Roma il 30 giugno scorso, Spinazzola ha accettato l’offerta per un biennale da 1,8 milioni annui e lunedì, dopo aver sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma, firmerà il contratto nella sede della FilmAuro e partirà per il ritiro insieme ai nuovi compagni.

Prende sempre più forma il Napoli, almeno dietro. Davanti si dovrà agire in base alle decisioni di e su Osimhen e poi si dovrà valutare come intervenire a centrocampo, che tra tutti è il reparto davvero nevralgico negli schemi contiani.

