Calciomercato Napoli: Chelsea e Tottenham offrono Boga e Lucas Moura per Milik

Calciomercato Napoli: il Chelsea di Roman Abramovich e il Tottenham di Daniel Levy sono pronte a tutto pur di avere Arek Milik. Proposti, come pedine di scambio, Boga e Lucas Moura.

Sembra diventata una cantilena, forse lo è, ma quel che è certo è che Arek Milik continua ad avere estimatori in tutta Europa. L’attaccante polacco del Napoli, sebbene abbia ancora un anno di contratto col club azzurro, ha ormai la valigia in mano da tempo.

Per lui, col passare delle settimane, si è creata una coda lunghissima che parte dal Milan che propone uno scambio con Kessie, fino alla Juventus che invece offre Bernardeschi per arrivare all’ex Ajax. Nel mezzo anche lo Schalke 04 al quale mancano solo 10 milioni di euro per convincere De Laurentis.

Calciomercato Napoli: voci rimbalzanti dall’Inghilterra riferiscono di un interesse di Chelsea e Tottenham per Arek Milik

E l’ultima indiscrezione di mercato riguardante il numero 99 partenopeo giunge ora dall’Inghilterra dove circola voce che Chelsea e Tottenham siano pronte a tutto pur di arrivare a Milik. I Blues di Roman Abramovich sono infatti pronti ad offrire in cambio, agli azzurri, nientemeno che Jeremie Boga, attaccante esterno ivoriano che tanto bene ha fatto a Sassuolo in questi primi 6 mesi di campionato.

Un profilo, quello del classe ’97, che piacerebbe molto a Gattuso che deve trovare presto un valido sostituto al partente Callejon. Riguardo agli Spurs invece, pare che José Mourinho abbia dato, in questo senso, il via libera alla partenza di Lucas Moura.

Il brasiliano, che solo un anno fa conduceva in finale di Champions League il suo Tottenham, pare non essere più incedibile come un tempo, pertanto le possibilità che lasci Londra a fine stagione sono molto alte. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

