Calciomercato Napoli: accordo trovato con l’Everton per la cessione di Lindstrom, mentre si medita l’affondo per Brescianini.

Calciomercato Napoli: ceduto Lindstrom all’Everton, offerta per Brescianini. Fonte Immagine Profilo Social del Calciatore. Stadiosport.it

In casa Napoli si iniziano a intravedere i primi effetti della nuova era Conte, con il tecnico di Lecce che ha iniziato ad emanare i primi verdetti su chi dei giocatori attualmente presenti nella rosa partenopea possa essere utile alla causa in vista del prossimo campionato. Le esclusioni sono state molteplici e tra queste c’è quella imminente di Jesper Lindstrom. L’esterno danese, infatti, dal suo arrivo in maglia azzurra della scorsa estate, non è mai riuscito ad integrarsi negli schemi tattici prima di Garcia e poi di Mazzarri. Infine, anche le valutazioni di Antonio Conte su di lui non sono state positive, con quest’ultimo che ha ritenuto opportuno dare il via libera per la cessione del giocatore.

Cessione che nelle ultime ore si starebbe rilevando sempre più fattibile anche grazie al forte interesse mostrato dall’Everton, il quale sarebbe piombato sul giocatore riuscendo a strappare in maniera lampo l’accordo con il Napoli sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto con la cifra finale ancora da ultimare. Restano dunque, da limare gli ultimi dettagli tra il giocatore e il club relativi allo stipendio che Lindstrom percepirà in Premier League. La cessione del danese sarà solo l’apice di una fitta manovra di trattative in uscita che il Napoli dovrà fare dopo le bocciature di Antonio Conte arrivate anche su giocatori come Natan, Juan Jesus, Ostigaard, Simeone e Ngonge, i cui rispettivi destini sembrano anch’essi lontani da Napoli.

Da tenere sempre d’occhio, però, anche la situazione in entrata per il Napoli che starebbe continuando a monitorare la situazione di Marco Brescianini, reduce da un’ottima stagione in Serie A con la maglia del Frosinone, sul quale attualmente resta in vantaggio l’Atalanta. Il Napoli però si sarebbe fortemente inserito per il calciatore molto apprezzato dallo stesso Conte, ma per il quale il Frosinone non sarebbe disposto a scendere sotto la cifra di 10 milioni di euro vista anche la clausola di rivendita del 50% che il Milan vanterà sulla potenziale cessione del centrocampista.

Non è da escludere, però, che qualora il Napoli ultimasse tutte le uscite prefissate, tra le quali ci dovrebbe essere anche quella di Gaetano con destinazione tra Parma e Cagliari, il Napoli possa pensare di affondare il colpo su Brescianini per regalare al proprio tecnico un nuovo tassello per la ricostruzione.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.