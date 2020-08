Calciomercato Napoli: c’è anche Tagliafico per la fascia sinistra

Calciomercato Napoli: per la fascia sinistra spunta anche il nome di Nicolas Tagliafico dell’Ajax. Può arrivare insieme a Reguilon.

Archiviata la finale di Champions League che ha visto il Bayern Monaco trionfare per 1-0 sul Paris Saint Germain, le attenzioni di tutti gli appassionati si spostano ora sul calciomercato che, in attesa di rivedere in campo i campionati più importanti, ci terrà compagnia per i prossimi due mesi. Tante le trattative in atto, presunte e reali, e tante le squadre che si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli: Nicolas Tagliafico dell’Ajax finisce nel mirino dei partenopei.

Tra queste vi è sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo aver piazzato il colpo Osimhen e in attesa di collocare altrove Koulibaly, Allan, Milik e Maksimovic, è alla ricerca di un terzino sinistro che faccia a cambio con il confermato Mario Rui la prossima stagione. Nelle scorse settimane avevamo parlato dell’interesse di Giuntoli per Sergio Reguilon del Real Madrid, quest’anno in prestito al Siviglia, al quale si aggiunge adesso quello per Nicolas Tagliafico dell’Ajax.

Il terzino argentino, semifinalista di Champions lo scorso anno con la maglia dei Lancieri, può essere il profilo giusto da inserire nella rosa di Gattuso che dovrà rilanciarsi dopo lo scialbo 7° posto in classifica conquistato quest’anno. Per portare l’ex Independiente all’ombra del Vesuvio occorrerà però prima cedere Ghoulam e, allo stesso tempo, battere la concorrenza del Leicester che non sembra intenzionato a mollare la presa sul forte esterno sudamericano. Le cifre dell’eventuale affare sono ancora ignote, pertanto non possiamo far altro che attendere potenziali sviluppi per saperne di più.

