Calciomercato Napoli: Cajuste alla Fiorentina se arriva Brescianini.

Calciomercato Napoli: Cajuste alla Fiorentina sblocca l’affare Brescianini in entrata.

Il Napoli continua ad essere una delle squadre italiane più attive in questa finestra di calciomercato, la dirigenza azzurra, infatti, in attesa di capire quale sarà il destino di Victor Osimhen, sta lavorando su altre operazioni in uscita. Tra queste la più importate è quella del centrocampista svedese, Jenes Cajuste, arrivato a Napoli la scorsa estate e voluto fortemente da Rudi Garcia. Il suo impatto con la maglia azzurra, però, non ha mai convinto del tutto nè con l’allenatore transalpino, nè con i suoi successori come Mazzarri e Calziona.

Adesso, a distanza soltanto di una stagione con l’arrivo di Antonio Conte e il reintegro di Folorusho, il quale è diventato il sostituto naturale di Anguissa, lo spazio per Cajuste è letteralmente finito con l’entourage di quest’ultimo che starebbe gia cercando una sistemazione più adatta per il proprio assistito. La squadra in pole sul giocatore è la Fiorentina, la quale avrebbe già fatto un sondaggio per il giocatore con tanto di benestare dello stesso tecnico viola Raffaele Palladino.

Il roster di centrocampisti azzurri però è tutt’altro che completo e il Napoli avrebbe di fatto individuato un nuovo profilo su cui puntare in vista della prossima stagione come quello di Marco Brescianini. Le prossime ore, infatti, dovrebbero essere quelle determinanti per far sì che gli azzurri affondino definitivamente il colpo per il centrocampista del Frosinone. La dirigenza partenopea ha già trovato l’accordo con il club gialloblù sulla base di 10 milioni di euro, metà dei quali faranno rientro nelle casse del Milan che vanterà il 50% della rivendita del giocatore. Restano solo da limare gli ultimi accordi contrattuali con gli agenti del calciatore, prima di vedere il centrocampista legarsi per i prossimi anni ai colori azzurri.

