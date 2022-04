Calciomercato Napoli: bloccato Kvaratskhelia

Il Napoli blocca il georgiano Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante della Dinamo Batumi, dopo l’esperienza con il Rubin Kazan, approderà in Italia il prossimo anno e vestirà la maglia azzurra.

Non è neanche finito il campionato che il Napoli comincia già a proiettarsi per il prossimo calciomercato. Con l’obbiettivo della Champions League quasi raggiunto, gli azzurri cominciano a cercare qualche colpo per la prossima finestra estiva. In realtà, un acquisto sembra già esserci stato. La società di Aurelio De Laurentiis è andato fin in Georgia per la sua prossima pedina.

Il Napoli, infatti, è riuscito ad accaparrarsi Khvicha Kvaratskhelia, giocatore della Dinamo Batumi. L’attaccante, in realtà, militava dal 2019 nel Rubin Kazan. In seguito allo scoppio della guerra contro l’Ucraina, ha rescisso il proprio contratto ed è tornato in patria, per giocare l’ultima parte di stagione. Con i russi aveva realizzato 8 reti in 19 partite.

Napoli, Kvaratskhelia firmerà fino al 2027

Le due squadre sembrano essersi accordate su tutto. Manca solo l’ufficialità ma Kvaratskhelia sarà il primissimo nuovo acquisto. 21 anni ed un vero e proprio piede da fantasista, l’esterno sinistro giordano ha firmato un contratto con il club partenopeo che lo lega fino a giugno 2027. Per Kvaratskhelia subito un compito di grande responsabilità.

Sarà lui, infatti, il sostituto del capitano Lorenzo Insigne che a giugno approderà al Toronto, in Canada. Su di lui non è mancata la concorrenza di diverse squadre di Serie A come Juventus e Milan ma anche diverse big europee come il Borussia Dortmund.