Calciomercato Napoli: il Besiktas vuole Ounas che però piace anche all’Olympiakos

L’apertura ufficiale del calciomercato (1° luglio) è sempre più vicina e molte squadre sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra queste ovviamente il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis che se da un lato punta a rinforzare una rosa il cui obiettivo sarà quello di tornare in Champions League dopo due anni di assenza, dall’altro punta ad “epurarla” da tutti quegli elementi non rientranti nei piani tecnico-tattici di Luciano Spalletti.

Tra gli elementi che dovrebbero quindi lasciare Napoli durante l’estate c’è sicuramente Adam Ounas, attaccante algerino rientrato dal prestito al Crotone che, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbe finito nel mirino dei turchi del Besiktas e dei greci dell’Olympiakos.

I bianconeri di Istanbul avrebbero già avanzato un’offerta da 5 milioni di euro per il talentuoso esterno classe ’96, mentre i biancorossi di Atene starebbero ancora valutando se procedere o meno alla trattativa. Dopo aver compreso l’impossibilità di arrivare a Kostas Manolas, il cui ingaggio risulta troppo alto per le sue finanze, l’Olympiakos vuole infatti contenere i costi cercando, allo stesso tempo, di rinforzarsi con elementi di indubbia qualità.

Il Napoli valuta Ounas appena 8 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata tanto dei turchi quanto dei greci che quindi, a partire dal prossimo 1° luglio, si daranno battaglia per un calciatore che in Italia ha purtroppo avuto poca fortuna. Seguiranno aggiornamenti.

