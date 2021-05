Calciomercato Napoli: Barcellona su Koulibaly

Kalidou Koulibaly è nel mirino del Barcellona. La squadra catalana farebbe di tutto per poter accaparrarsi il difensore azzurro. Il senegalese è stato sempre vicino dall’abbandonare il capoluogo campano ma alla fine è sempre rimasto. Continua il pressing del Barça mentre il giocatore è ai box.

Kalidou Koulibaly è sicuramente il giocatore più chiacchierato del Napoli. Le sue giocate sono state viste da tutt’Europa ed è stato protagonista di una grande crescita esponenziale. L’ex Genk, però, negli ultimi anni ha deluso non poco. In particolare durante la gestione Carlo Ancelotti dove il difensore sembrava irriconoscibile. Però non sono mai mancate le avance per lui, specie da squadre estere.

L’estata scorsa, in particolare, Koulibaly è stato vicinissimo al Manchester City. Sembrava tutto fatto per gli inglesi ma alla fine il giocatore è voluto rimanere a Napoli per il settimo anno consecutivo. Adesso il difensore è ai box per un colpo alla gamba destra e per questo salterà le prossime delicatissime sfide degli azzurri che rincorrono la Champions League.

Koulibaly, occhio al Barcellona e alle due Manchester

Stavolta Koulibaly, però, potrebbe davvero lasciare il club. A fiondarsi su di lui è il Barcellona che è alla ricerca di un difensore di quello spessore nella sua squadra. Ma ecco che ritornano anche le inglesi .Non solo il Manchester City finalista di Champions ma anche lo United. Stavolta è un derby tutto inglese per il il classe 91. Le tre squadre, però, non hanno ancora presentato offerte concrete.

Koulibaly ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 ma non è da escludere un suo addio. La cifra che chiederà Aurelio De Laurentiis sarà leggermente più alta di quella degli scorsi anni. Il valore si aggira attorno ai 50-60 milioni di euro. Tutto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League ma soprattutto da chi siederà sulla panchina azzurra. Koulibaly, però, ha voglia di un progetto più ambizioso e solido.

