Calciomercato Napoli, attenta Sampdoria: il Milan si inserisce per Llorente

Non solo i blucerchiati, anche il Milan sulle tracce di Fernando Llorente. L’entourage dell’attaccante spagnolo sta avendo diversi contatti in questi giorni.

Il prossimo mercato di gennaio potrà regalare una nuova sistemazione a Fernando Llorente. L’attaccante 35enne di Pamplona, ormai fuori dal progetto del Napoli e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova avventura.

Su Fernando Llorente non c’è solo la Sampdoria: anche il Milan è sulle sue tracce. Foto — Tuttomercatoweb

Nei giorni scorsi la Sampdoria del presidente Ferrero si è mossa per regalare un attaccante di peso ed esperienza a mister Ranieri. Parecchie sono, infatti, le assenze nel settore offensivo blucerchiato e va trovata una soluzione in vista del mercato invernale.

Llorente è entrato di diritto nel ventaglio delle possibilità. Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si è intromesso un altro club italiano: il Milan. Come sappiamo, il club di via Aldo Rossi sta monitorando le varie occasioni che ci potranno essere a gennaio.

E una porta proprio all’attaccante navarro, profilo adatto alle esigenze di Pioli per ricoprire il ruolo di vice-Ibra. Per il momento siamo solo ai sondaggi e ai primissimi contatti, ma qualcosa potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni. Di sicuro, il nome di Llorente sta circolando parecchio tra gli operatori di mercato.

