Calciomercato Monza: pazza idea Cavani

Edinson Cavani nel mirino del Monza: l’attaccante uruguagio, con un passato in Italia tra Palermo e Napoli, si è appena svincolato dal Manchester United, e rappresenta una buona occasione di mercato a parametro zero.

Bomber purissimo, “El matador”, così come viene soprannominato, ha sempre avuto ottime percentuali realizzative. Con il Napoli conta un totale di 104 gol in 138 presenze complessive (0,75 reti a partita). Anche con la maglia del PSG, 200 gol in 301 gare (0,66 gol a partita), il sudamericano ha fatto sentire la propria presenza.

Dev’essere stato difficile, per un giocatore così abituato a bazzicare l’area di rigore, dover accontentarsi della miseria di due gol e venti presenze nell’ultima annata. Chiuso da Cristiano Ronaldo, Cavani è stato utilizzato con il contagocce da Rangnick. che lo ha schierato poche volte nell’undici titolare.

Edinson Cavani con la maglia dell’Uruguay. Foto dal profilo Instagram del giocatore

Ora, a 35 anni, Cavani ha l’opportunità di tornare in Italia e sposare il progetto dell’ambizioso Monza. La squadra brianzola ha messo a segno colpi sia in difesa (Ranocchia), sia a centrocampo (Pessina). Ora si cerca una prima punta di peso per compiere un salto di qualità in attacco.

La suggestione Cavani è stata alimentata da diverse fonti, che parlano di contatti tra Galliani e l’entourage del giocatore. Bisognerà prima appurare se vi siano i margini per sostenere un’operazione del genere, e poi ascoltare la volontà del ragazzo, ancora oggi uno degli attaccanti più forti in circolazione. A Monza, però, lo hanno capito bene: sognare non costa nulla.