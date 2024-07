Calciomercato Monza, clamoroso colpo di Galliani: preso Keylor Navas

Clamoroso colpo di calciomercato del Monza. Il condor Galliani ha convinto il portiere Keylor Navas a vestire la maglia biancorossa. Una mossa sorprendente, che conferma come l’amministratore delegato brianzolo sia ancora capace a piazzare dei colpi eccezionali.

Il nuovo Monza, targato Alessandro Nesta, dopo la partenza di Michele Di Gregorio alla Juventus, era rimasto con il solo Alessio Cragno a difendere la porta brianzola. Ma l’ex portiere prodigio del Cagliari si è dovuto operare ad una spalla che lo terrà fuori per alcuni mesi.

Questo è il comunicato del Monza riguardante Cragno: “È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra cui si è sottoposto Alessio Cragno, presso la Clinica Columbus di Milano. L’intervento è stato eseguito dal professor Alessandro Castagna”.

Rimasto senza portieri, l’a.d del Monza, Adriano Galliani ha cercato di acquistare il portiere di proprietà dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Sembrava un operazione di calciomercato conclusa che però non si è concretizzata. C’era l’accordo con il giocatore, ma mancava l’intesa con il club bergamasco. Per il portiere che nell’ultima stagione ha difeso la porta del Napoli si parla, secondo Transfermarkt.it di un possibile trasferimento al Genoa.

Intrecci di mercato per i portieri 🧤 in Serie A. Salta la trattativa ❌ fra Pierluigi Gollini e il Monza: l'estremo difensore dell'Atalanta ora può finire al Genoa, mentre i brianzoli sono vicinissimi a Keylor Navas.#TMmercato #calciomercato #mercato pic.twitter.com/mY9RgSZvPK — Transfermarkt.it (@TMit_news) July 29, 2024

L’esperienza del Condor Galliani ha permesso di attuare il piano B e di svoltare per un profilo di indiscusso valore: Navas. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’ex portiere di Real Madrid e PSG dovrebbe arrivare domani 30 luglio per sottoporsi alle consuete visite mediche. Per il Monza sicuramente si tratta di un grande colpo di calciomercato considerando la grande esperienza e il palmares del portiere costaricano.

Il Monza ha appena chiuso l’ennesimo colpo esotico di questo calciomercato ⚪️🔴



Come riportato da Gianluca Di Marzio, Keylor Navas ha già accettato l’offerta per diventare il nuovo portiere dei brianzoli 🇨🇷🧤#Monza #SerieA #KeylorNavas #Calciomercato pic.twitter.com/fTEvKebFlv — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) July 29, 2024

