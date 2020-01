Calciomercato Milan: vicino Politano. Borini sceglie Verona, Reina va all’Aston Villa

Il mercato in uscita del Milan è sempre più in fermento e nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzate ben tre operazioni, una in entrata e due in uscita.

POLITANO

Proprio in serata è stata intavolata una rapidissima azione di mercato utile a portare alla corte di Pioli un esterno che possa mettere da parte Suso: si tratta di Matteo Politano, riscattato dall’Inter la scorsa estate ma mai particolarmente apprezzato da Conte.

Come detto, la trattativa è stata messa su nelle scorse ore e c’è anche il sì del giocatore, ormai fuori dalle rotazioni di Conte, ma si dovranno sborsare i 25 milioni richiesti dall’Inter che vuole cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito.

A differenza di Suso Politano, che come lo spagnolo è un’ala destra di piede mancino, sa giocare anche sulla fascia sinistra e come seconda punta, però non sembra il nome giusto a dare a questa stagione disgraziata una qualsivoglia svolta.

BORINI

Affinché Politano arrivi è necessario cedere Fabio Borini, ormai fuori dal progetto. Sembrava tutto fatto per il passaggio al Genoa, ma alla fine è arrivato il Verona con un progetto che l’ex romanista ha ritenuto più adatto alle sue caratteristiche e che lo ha fatto propendere per scegliere il gialloblu.

Domani Verona e Milan si incontreranno per stabilire la formula e il prezzo, ma il più è fatto. La cifra sarà comunque irrisoria considerando il valore non certamente alto del giocatore e il contratto in scadenza tra sei mesi.

REINA

Pepe Reina sarebbe ad un passo dall’Aston Villa: il club inglese, che sta provando a prendere anche Piatek, avrebbe quasi chiuso con il portiere spagnolo, pronto a tornare in Premier League dopo gli anni al Liverpool.

L’agente è al lavoro per completare l’affare cercando l’accordo economico con gli inglesi e puntando alla risoluzione del contratto che lega il trentasettenne estremo difensore al Milan, contratto che scadrà a giugno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA