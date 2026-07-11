Le manovre del calciomercato Milan ultim’ora live si accendono improvvisamente all’estero, lontano dai radar più battuti della Serie A. Sotto la nuova gestione tecnica di Rúben Amorim, la dirigenza rossonera guidata da Geoffrey Moncada avrebbe individuato il colpo del futuro a centrocampo: un talento cristallino che in Belgio hanno già ribattezzato come il “nuovo De Ketelaere”, ma con la fantasia esplosiva dei trequartisti sudamericani.

Il nome caldo sul taccuino di Via Aldo Rossi è quello di Konstantinos Karetsas, gioiello classe 2007 in forza al Genk. Le ultimissime indiscrezioni europee confermano che gli scout del Milan lo hanno visionato a più riprese, ricevendo relazioni entusiastiche.

Chi è Karetsas: il profilo che ha stregato Amorim

Nato a Genk da genitori greci, il diciottenne ha recentemente scelto di vestire la maglia della nazionale maggiore ellenica dopo aver incantato nelle giovanili belghe. Mancino naturale, alto 1,73, Karetsas è il prototipo del trequartista moderno che tanto piace ad Amorim: ama galleggiare tra le linee, saltare l’uomo con un controllo palla millimetrico e inventare l’ultimo passaggio per le punte. Una mina vagante che può agire sia da numero dieci puro che partendo largo a destra per accentrarsi e calciare.

I paragoni in patria si sprecano, ma le sue movenze e la sua precocità ricordano da vicino proprio l’impatto che l’ex trequartista del Club Brugge ebbe prima di sbarcare in Italia. La differenza? Karetsas possiede un baricentro più basso e una rapidità nello stretto che lo rendono micidiale nell’uno contro uno.

Le cifre e il maxi intreccio sul mercato della Serie A

Il vero ostacolo per la fumata bianca immediata risiede nella bottega carissima del Genk. Il club belga ha blindato il calciatore con un contratto a lungo termine e valuta il cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra monstre per un diciottenne, che tuttavia riflette il valore di un crack generazionale inserito tra i migliori prospetti d’Europa.

L’indiscrezione di mercato: Secondo gli esperti internazionali, il possibile assalto del Milan a Karetsas non sarebbe slegato dalle grandi manovre in uscita. Un investimento di tale portata sulla trequarti potrebbe decollare improvvisamente qualora prendesse corpo una cessione eccellente nel reparto avanzato, dove le sirene dei top club inglesi e del PSG continuano a ronzare attorno al futuro di Rafael Leao.

Corsa contro il tempo: il Milan vuole anticipare le big

Il Milan sa perfettamente che aspettare la fine della sessione di mercato potrebbe rivelarsi un errore fatale. Su Karetsas si stanno muovendo concretamente anche due corazzate della Premier League come Manchester City e Chelsea, storicamente attentissime ai migliori talenti del calcio belga.

I contatti con l’entourage del ragazzo sono avviati. L’obiettivo di Moncada è chiaro: bloccare il calciatore impostando una trattativa sulla base di una parte fissa più ricchi bonus legati alle prestazioni, prima che il prezzo del suo cartellino diventi del tutto proibitivo. Le trattative Milan mercato Serie A sono pronte a entrare nella loro fase più calda.