Calciomercato Milan: trattativa col Manchester United per Bailly, alternative Mercier e Casale

Il Milan entra nel vivo con il Manchester United per la trattiva di Eric Bailly. I rossoneri puntano anche sul giovane Kevin Mercier del Lille. In Italia sondaggio per Nicolò Casale del Verona.

Tempo di mercato per il Milan. I rossoneri hanno subito ufficializzato un colpo in uscita con la partenza di Andrea Conti che è passato in prestito alla Sampdoria. Il club di Milanello, però, non ha mai nascosto l’intenzione di voler acquistare qualche altro giocatore, in particolare per il reparto difensivo. Un nome il Milan c’è l’ha già in testa e proverrebbe dalla Premier League.

Il Milan ha una squadra dimezzata dagli infortuni e dal Covid e starebbe cercando di portare nel capoluogo lombardo diversi innesti. Da un paio di giorni che Massara e Maldini stanno avviando la trattativa per Eric Bailly, difensore del Manchester United. Il giocatore ivoriano, attualmente impegnato con la sua Nazionale in Coppa D’Africa, sarebbe l’indirizzato numero uno per raggiungere la corte di Stefano Pioli.

Milan, per Bailly prestito. Mercier e Casale per il futuro

Per il difensore classe 94, il Milan non vorrebbe sbilanciarsi tantissimo ed i Red Devils avrebbero proposto la formula del prestito. Resta, però, il nodo da sciogliere per la cifra da aggiungere per il diritto di riscatto. Con l’arrivo dell’ex Villareal, i rossoneri sarebbero disposti a sacrificare qualche altra pedina come Matteo Gabbia che sembra essere molto apprezzato dalla Sampdoria.

I colpi del mercato, però, non sembrano finire qui. Un occhio va anche ai possibili giocatori del futuro che potrebbero arricchire una rosa, quella milanista, con tantissimi senatori quali Ibrahimović e Giroud. La suggestione, stavolta, proverrebbe dalla Francia. Il Milan è interessato a Kevin Mercier del Lille. Ancora minorenne, ha 17 anni, il difensore è in scadenza a giugno con i campioni di Francia.

I rossoneri, però, sono in buona compagnia perché sul francese ci sono Atalanta e Friburgo. Mercier gioca nella Nazionale Under-18 e sembra avere ottimi margini di miglioramento. Interesse anche per qualche giocatore in Serie A. Si parla di Nicolò Casale del Verona. Anche per lui si vorrebbe virare verso il prestito ma gli scaligeri non hanno accettato la formula. Sul difensore, però, c’è la concorrenza anche della Lazio.

