Calciomercato Milan, tanti affari con il PSG: spunta la scambio Reina-Areola, idea Kurzawa

Mentre a Milanello si è tornati al lavoro in vista della ripresa del campionato di Serie A, prevista per metà giugno, nelle stanze di via Aldo Rossi, i dirigenti del Milan, provano ad intensificare i contatti per la prossima sessione di calciomercato.

Nelle ultime ore si è parlato di nuovi affari sull’asse Milano-Parigi, questa volta con i rossoneri che hanno bussato alla porta del Paris Saint-Germain in cerca di rinforzi. Il Diavolo, per nulla sicuro della permanenza di Gigio Donnarumma, per il quale sarà comunque proposto un rinnovo di contratto, potrebbe avere bisogno di un nuovo portiere, ecco perché si sarebbe interessato ad Areola.

Nello stesso tempo, il PSG si troverebbe a corto di estremi difensori, e avrebbe pensato a Pepe Reina come possibile vice-titolare di Navas, della prossima stagione. Il portiere iberico, ancora sotto contratto con il Milan, ma attualmente in prestito all’Aston Villa, pesa sulle casse rossonere per un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti annui, e corrisponde al profilo di esperienza che è richiesto a Parigi. Tutti questi elementi fanno pensare al possibile scambio Reina-Areola, come un buonissimo affare per entrambe le parti in causa. I contatti sono appena iniziati, chissà che non si possa arrivare ad una decisione definitiva entro poche settimane.

Come riferito dall’Equipe, lo scambio tra i portieri non sarebbe però l’unico argomento di cui hanno parlato, nelle ultime ore, i dirigenti di Milan e Paris Saint-Germain.

I rossoneri in estate avrebbero intenzione di rinforzare anche il reparto terzini, compiendo una piccola rivoluzione. Conti e Calabria non hanno convinto, Rodriguez è stato girato in prestito al PSV, Laxalt non dovrebbe restare, e il solo Theo Hernandez si è fin qui dimostrato meritevole di una maglia da titolare, anche per la prossima stagione, nell’undici milanista.

In attesa di capire chi potrebbe essere il nuovo terzino destro titolare sulla fascia destra, i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di una riserva affidabile per Hernandez sulla sinistra. E qui entra in gioco di nuovo il PSG disposto a cedere Kurzawa al Milan.

Di Kurzawa in Italia si era già parlato molte volte in passato, il francese era stato accostato più volte all’Inter, ma anche allo stesso Milan, anche nell’ultima sessione di mercato invernale, quando al momento del prestito di Ricardo Rodriguez fu poi scelto il ritorno di Laxalt.

Il francese di origini guadalupensi vedrà il proprio contratto con il PSG, scadere a Giugno 2020, e sarà libero di accasarsi a parametro zero in un altro club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS