Calciomercato Milan: summit con l’entourage di Raspadori

Calciomercato Milan, contatti con gli agenti di Raspadori: è sfida alla Juventus.

Giacomo Raspadori è il nome nuovo per l’attacco del Milan: il classe 2000, in forza al Sassuolo, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato, con diverse big pronte a sfidarsi a colpi di milioni per strapparlo alla corte di Dionisi.

Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla situazione di Giacomo Raspadori, e ha parlato di un interesse da parte del Milan. I dirigenti rossoneri avrebbero incontrato gli agenti dell’attaccante neroverde, che è rappresentato da Fausto Pari, ex giocatore, tra le altre, di Inter e Napoli.

Raspadori ha totalizzato, quest’anno, un bottino di dieci gol e sei assist. Naturale che le grandi squadre abbiano focalizzato le proprie attenzioni su di lui. Il Milan scudettato, a caccia di rinforzi per mantenere elevato il tasso tecnico della rosa, ha individuato in Jack un rinforzo ideale per la trequarti di Stefano Pioli.

Raspadori si è dimostrato infatti essere un giocatore duttile, capace di ricoprire diverse posizioni sul fronte di attacco: prima punta, seconda punta, esterno mancino. Il classe 2000 può essere un’aggiunta importante alla rosa rossonera, che anche il prossimo anno sarà impegnata su tre fronti, e dovrà farsi carico del ruolo di favorita, con tutte le pressioni che ciò comporta, visto il tricolore recentemente conquistato.

Il Milan non è, però, la sola squadra interessata a Raspadori: gli agenti del ragazzo avrebbero sentito anche la dirigenza della Juventus, da sempre in ottimi rapporti col Sassuolo. Ciò che è certo, è che Raspadori ha dinnanzi a sé un futuro luminoso. Il giovane attaccante potrebbe anche decidere di restare in Emilia, quest’anno, per maturare ulteriormente e spiccare il volo verso un grande club il prossimo anno.