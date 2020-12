Calciomercato Milan: suggestione Luis Alberto, ma attenzione a Papu Gomez

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano al mercato e mettono nel mirino Luis Alberto della Lazio e Papu Gomez dell’Atalanta.

All’indomani del pareggio per 2-2 contro il Genoa di Rolando Maran, il Milan di Stefano Pioli guarda avanti e pensa già alla delicata sfida di domenica pomeriggio contro il sorprendente Sassuolo di Roberto De Zerbi, attualmente quarto in graduatoria (in coabitazione col Napoli) a -5 dai rossoneri. Un pari, quello contro i rossoblu, che ha consentito ai meneghini di restare imbattuti in queste prime 12 giornate di campionato, ma che ha messo in mostra la stanchezza di un gruppo che forse sta iniziando a risentire dei troppi impegni ravvicinati.

La fortuna non ha aiutato il Diavolo nelle ultime due uscite contro Parma e Genoa e i due 2-2 che sono venuti fuori hanno permesso all’Inter di Antonio Conte, che di fortuna invece ne ha avuta parecchia, di accorciare la classifica e di portarsi a -1 dal primo posto. Il Milan è squadra forte, non si discute, ma forse occorrerebbe inserire più qualità ed esperienza per puntare seriamente allo scudetto.

Calciomercato Milan: seguiti Luis Alberto e Papu Gomez.

In tal senso, visto il mercato ormai alle porte, Maldini e Massara starebbero mettendo nel mirino vari elementi di indubbio talento che possano dare una mano ad Ibrahimovic e compagni nella seconda parte di stagione. Il primo nome finito sul taccuino degli uomini di mercato di Casa Milan è quello di Luis Alberto della Lazio che tanto piace a Stefano Pioli che lo vedrebbe bene alle spalle dello svedese.

Arrivare allo spagnolo già a gennaio sarebbe un sogno, ma è difficile immaginare che Inzaghi rinunci ad un elemento così importante in vista degli ottavi di Champions League in programma a febbraio. Probabilmente se ne riparlerà in estate. Pertanto, vista la tortuosità del percorso che porta a Luis Alberto, i rossoneri potrebbero virare su un altro elemento di enorme qualità che farebbe molto comodo all’ombra rossonera della Madonnina. Stiamo parlando del Papu Gomez che, dopo il litigio con Gasperini, appare sempre più lontano da Bergamo.

Sull’ex Catania ci sono tanti club: Inter, Juventus, Napoli, Roma, Atletico Madrid, PSG e Al-Nassr avrebbero infatti già avviato dei contatti con l’entourage del calciatore per portarlo nelle rispettive rose. Al momento è ancora tutto in alto mare e per parlare di cifre è ancora presto. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per lasciare che l’ “affare Gomez” si infiammi. Chi la spunterà? Staremo a vedere.

