Calciomercato Milan: spunta Juan Jesus nella trattativa Under-Suso

Secondo Di Marzio, che non ne indovina una da secoli, il Milan avrebbe deciso di prendere Juan Jesus allo scopo di invogliare la Roma a spicciarsi ad effettuare lo scambio Suso-Under.

Gianluca Di Marzio è un po’ arrugginito e da qualche tempo prende fischi per fiaschi, ma la notizia data stasera nel suo programma fa ridere alquanto.

Secondo le sue fonti (che potrebbero non essere i procuratori che lo imbeccano costantemente) il Milan avrebbe mollato Dani Olmo (quali sono le squadre interessate tanto da scatenare aste a cui i rossoneri non vogliono partecipare?) per rituffarsi su Cengiz Under.

Per prendere il turco e sbolognare Suso alla Roma, come da trattativa, il Milan sarebbe disposto a prendere una calamità naturale quale Juan Jesus allo scopo di farne il vice Romagnoli e il vice Hernandez.

Il brasiliano può ricoprire sia il centrale sia il terzino sinistro. Male. 29 anni a giugno, arriverebbe in rossonero in una maxi operazione con la Roma che avrebbe pochissimo senso.

Under è lento e discontinuo ed è un esterno. Leggermente meglio di Suso, ok, ma non sa fare altro e il 4-3-3 è stato messo in soffitta; Juan Jesus, invece, oltre ad essere tutt’altro che affidabile, è anche poco integro fisicamente.

Parafrasando Manzoni, concludiamo così: quest’operazione non s’ha da fare, né domani né mai.

