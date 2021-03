Calciomercato Milan: spunta Hysaj a parametro zero come vice Theo Hernandez

Per il difensore albanese il futuro sembra essere lontano da Napoli, ma ancora in Serie A.

In vista della prossima stagione il Milan è alla caccia di un terzino che possa permettere a Theo Hernandez di poter rifiatare e il profilo adatto sembra essere quello di Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli con il contratto in scadenza a giugno 2021.

Il terzino Albanese con la squadra partenopea ha totalizzato 169 presenze e 1 gol, fra campionato e coppa.

Pare che Hysaj non rinnoverà il suo contratto – ormai in scadenza – con gli azzurri come anche dichiarato dal suo agente nei giorni precedenti, permettendo all’ex difensore dell’Empoli di firmare il contratto con il Milan a parametro zero. Secondo quanto si legge sul quotidiano Tuttosport, il profilo del nazionale Albanese sarebbe perfetto per la squadra di Pioli, non solamente perchè permetterebbe a Theo Hernandez di rifiatare nel corso della stagione, ma garantirebbe un rincalzo in più anche per Calabria, in quanto Hysaj è in grado di coprire entrambe le fasce (come spesso è accaduto anche durante la sua permanenza all’ombra del Vesuvio).

A curare gli interessi del classe ’94 è Mario Giuffredi, che a radio KissKiss Napoli ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell’attuale rendimento del suo assistito, sottolineando che dopo tanti anni di permanenza con la squadra azzurra, sia anche giusto cambiare aria. Inoltre Giuffredi è anche l’agente di Andrea Conti – attualmente in prestito al Parma – ma è da considerarsi fuori dal progetto tecnico anche in caso di mancato riscatto da parte dei gialloblù. Sarà quindi da capire se Giuffredi non proporrà Hysaj al Milan come colpo di mercato a costo zero.

