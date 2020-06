Calciomercato Milan: sprint decisivo per Bakayoko e Szoboszlai, in pole per Kubo. Idee Liziero e Ben Slimane

Inizia a bollire parecchio in pentola sul fronte mercato. Da mesi si parla del ritorno di Tiemoué Bakayoko e dell’arrivo di Dominik Szoboszlai e nelle ultime ore sono spuntati altri prospetti quali Takefusa Kubo, Igor Liziero e Anis Ben Slimane. Tutti giovani, interessanti e quasi impronunciabili. Vediamo nel dettaglio queste operazioni.

Bakayoko non è stato riscattato l’anno scorso per motivi extra calcistici, ossia i comportamenti non proprio irreprensibili fuori dal campo, ma manca tantissimo un mastino che aiuti Ismael Bennacer in mezzo al campo.

L’algerino è costretto a svolgere mansioni non proprio sue e le ammonizioni fioccano. Anziché limitarsi ad impostare, deve anche rubare palla e spesso commette falli che gli arbitri sanzionano con scientifici cartellini gialli non sempre meritati.

Uno come Bakayoko, indipendentemente dal nome, sarebbe ossigeno per Bennacer e per la squadra, ma per riabbracciare il franco-ivoriano, uno dei migliori nel periodo gattusiano, occorrerà parlare con il Chelsea.

Appena tornato dal prestito al Monaco, Bakayoko può partire per circa 20 milioni, ma prende ben 6.5 milioni di stipendio. Lui però vorrebbe tornare e da questa base può partire una trattativa per la riduzione dell’ingaggio.

Capitolo Szoboszlai: il centrocampista ungherese conosce bene Ralf Rangnick, probabile futuro tecnico e ds rossonero, e sarebbe ben felice di riabbracciarlo poiché fu proprio il tedesco a volerlo al Salisburgo tre anni fa.

Le ultime notizie lo danno per vicino: è stato già impostato un discorso con l’agente per quanto riguarda l’ingaggio e il cartellino non costa particolarmente: c’è infatti una clausola da 24 milioni pagabili in tre anni.

Un altro nome spuntato fuori ultimamente è Takefusa Kubo, esterno d’attacco nipponico già definito “il nuovo Messi“. 19 anni fatti da poco, il ragazzo è attualmente al Maiorca, ma è di proprietà del Real Madrid e pare che il Milan sia in pole position per acquistarlo, ma è difficile che le merengues lo diano a titolo definitivo.

Gli ultimi due giocatori accostati sono il danese di origini tunisine del Brondby Ben Slimane e il brasiliano del San Paolo Igor Liziero. Entrambi giovani centrocampisti, rispettivamente classe 2001 e 1998, sono assai cari, in particolare il brasiliano (la clausola è di ben 50 milioni).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS