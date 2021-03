Calciomercato Milan: seguito Wamangituka

I rossoneri hanno puntato gli occhi sull’attaccante congolose dello Stoccarda, Silas Wamangituka, vera sorpresa della stagione in Bundesliga.

Gli uomini mercato del Milan monitorano il mercato europeo alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. Uno dei profili che i dirigenti stanno seguendo con maggior interesse conduce al nome di Silas Wamangituka.

Congolese classe ’99, ala destra, fisico possente e agile nello stesso tempo, Wamangituka si disimpegna molto bene anche come punta centrale. Il giocatore sta dimostrando di avere ottime qualità in fase di finalizzazione (sono già 13 le reti in 24 presenze con la maglia dello Stoccarda).

Silas Wamangituka dello Stoccarda. — Profilo Twitter Zoff

Wamangituka era stato acquistato dai tedeschi nell’estate 2019 dai francesi del Paris FC per una cifra vicino agli 8 milioni di euro. Adesso, mettendo in conto gli evidenti progressi che l’attaccante sta avendo in questa stagione, lo Stoccarda potrebbe chiedere 24-25 milioni (tre volte il prezzo d’acquisto).

Come riporta Sportmediaset, Wamangituka è un obiettivo concreto dei rossoneri. Non sarà un’affare semplice dal momento che la concorrenza sarebbe già ben nutrita. Diversi club di Premier, come Everton e Fulham, e le big in Germania, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, sono alla finestra.

Il Milan comunque proverà a portare avanti il proprio interesse e a cercare di imbastire una trattativa che, per forza di cose, potrebbe rivelarsi piena di insidie. Rischiare di partecipare ad un’asta al rialzo potrebbe non essere la strada giusta ma i rossoneri un tentativo lo faranno.

L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di sistemare e rinforzare la corsia di destra, affiancando al belga Saelemaekers un titolare giovane ma già pronto. Castillejo non sta dando risposte confortanti e non è esclusa una sua cessione a fine stagione. Wamangituka è soltanto uno dei diversi nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri ma il suo profilo intriga parecchio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS