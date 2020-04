Calciomercato Milan: seguiti Briasco, Emerson, Hansen e Bogarde

Ci si aspetta grandi cambiamenti in estate per il Milan: molti protagonisti della rosa rossonera hanno deluso le aspettative e non saranno riconfermati, per questo motivo il Diavolo si sta guardando attorno per sostituirli al meglio.

Partendo dalla difesa, a sinistra ha convinto il terzino Theo Hernandez, e il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, molti più interrogativi invece riguardano la fascia destra, dove Davide Calabria e Andrea Conti hanno alternato buone prestazioni ad altre decisamente meno positive, e al momento non sono sicuri di restare.

Il nuovo terzino destro potrebbe arrivare dalla Spagna, si tratta di Emerson de Souza, laterale brasiliano di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Betis.

Il profilo di Emerson ricorda molto quello di Hernandez dello scorso anno, si tratta infatti di un terzino dotato di ottima tecnica e di grande fisicità, più bravo in fase di impostazione e di spinta rispetto alla pura difesa, ma la giovane età, 21 anni, assicura al Milan un ottimo materiale su cui lavorare.

Sarà poi probabile rivoluzione anche in zona offensiva, l’addio a Zlatan Ibrahimovic sembra ormai inevitabile, e anche Leao non è sicuro del posto. Ancora una volta Gazidis sceglie di guardare al futuro, e ha puntato gli occhi su due nuovi talenti del calcio europeo: Hansen e Briasco.

Norberto Briasco, classe 1996, calciatore dell’Huracan, non ha in realtà mai convinto, e quest’anno ha collezionato solo 3 reti e 1 assist in 20 presenze, non certo un bottino degno del prossimo successore di una colonna come Ibrahimovic.

Sembra più intrigante invece il nome di Sontje Hansen, diciassettenne attaccante dell’Ajax, sul quale vertono le mire dei più importanti club europei, come Manchester City e, come riferisce The Guardian, anche Juventus e Lipsia.

Addirittura, nato nel 2004, è l’ultimo nome finito sulla lista del Milan, si tratta di Lamare Bogarde, centrocampistadifensivo dell’Under 17 del Feyenoord, e “nipote d’arte”. Lo zio infatti è quel Winston Bogarde che giocò sei mesi al Milan nel 1997, senza però lasciare un ricordo positivo ai tifosi.

