Calciomercato Milan: Romagnoli alla Lazio per Luis Alberto?

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano Luis Alberto della Lazio che Lotito valuta 60 milioni di euro. Il Diavolo ne offre 30 più Romagnoli per averlo.

Riscattato Tomori dal Chelsea e persi a zero Donnarumma e Calhanoglu accasitisi rispettivamente a Paris Saint Germain ed Inter, il Milan del presidente Scaroni continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva in grado di fare bene tanto in Serie A quanto in Champions League l’anno prossimo.

Calciomercato Milan: possibile scambio Luis Alberto-Romagnoli con la Lazio.

Messi nel mirino Giroud, Ziyech, Bakayoko, Ounas e Odriozola , il Diavolo avrebbe annotato sul proprio taccuino anche il nome di Luis Alberto che, non convocato da Luis Enrique per Euro 2020, aspetta di tornare al lavoro in vista della prossima stagione. Una stagione che il classe ’92, ad oggi, dovrebbe giocare con la maglia della Lazio la quale, tuttavia, si sarebbe dichiarata disponibile a trattarlo nel caso in cui dovesse pervenire l’offerta giusta.

Lotito valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro, cifra al momento fuori portata per il Milan che avrebbe quindi in mente di presentare alla Lazio un’offerta da 30 milioni di euro più Alessio Romagnoli che, chiuso all’ombra della Madonnina dalla conferma di Tomori, è alla ricerca di un ambiente di livello in grado di garantirgli spazio e continuità.

La sponda biancoceleste di Roma potrebbe essere, per il difensore ex Sampdoria, lo scenario giusto per rilanciarsi, ma affinché ciò avvenga, è necessario convincere innanzitutto il patron laziale della bontà della trattativa e, successivamente, battere la concorrenza della Juventus, disposta ad offrire Arthur pur di mettere le mani su Luis Alberto. Quale sarà quindi il futuro del numero 10 laziale ancora non lo sappiamo, ma nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

