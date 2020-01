Calciomercato Milan: Rodriguez tra PSV e Fenerbahçe. Celta su Biglia, offerta Lipsia per Suso. Piace Dumfries

Il Milan continua a lavorare sulle uscite con uno occhio anche a possibili innesti. I partenti sono sempre i soliti, alle prese con offerte più o meno vantaggiose per tutti. Vediamo nel dettaglio.

RODRIGUEZ

Il terzino svizzero ha una preferenza per il Fenerbahce, ma il club turco si era defilato. Tuttavia è tornato alla carica nel momento in cui l’agente ha incontrato, a casa Milan, la dirigenza rossonera e quella del PSV Eindhoven, che dovrebbe offrire una cifra più consona alle richieste del Milan (6 milioni e cessione definitiva o al massimo con obbligo di riscatto) rispetto a quello dei turchi, che offrono 1 milione per il prestito e 6 per il diritto di riscatto. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità.

SUSO

Lo spagnolo non ha più futuro a Milano, ma cederlo è complicato: ha un ingaggio pesantissimo, 6 milioni annui, ed è un giocatore monotematico e spesso avulso dal contesto. Per darlo via i rossoneri chiedevano 40 milioni in estate, ma ora la richiesta è molto più bassa e si aggira sui 20-25. Ci sarebbe un interesse del Lipsia per lui, ma siamo ancora ai sondaggi; se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma, ad ogni modo, la cessione porterà il Milan ad una plusvalenza essendo arrivato a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2015.

BIGLIA

Il regista argentino è in scadenza di contratto e non rinnoverà e così il Milan sta cercando di cederlo adesso per non perderlo a zero, ma non è facile. Su di lui c’è un certo interesse di alcune squadre straniere, l’ultimo in ordine di tempo da parte del Celta Vigo, e tutte hanno contattato l’agente, ma di trattativa vera e propria ancora non se ne parla.

DUMFRIES

Per quanto riguarda il mercato in entrata è appena arrivata notizia di un interesse dei rossoneri nei confronti del possente terzino destro olandese Denzel Dumfries, attualmente in forza al PSV di cui è anche capitano. Classe 1996, può giocare anche al centro della difesa e in mediana e sta iniziando a farsi notare anche in nazionale. Considerando l’interesse del club di Eindhoven per Rodriguez, l’idea potrebbe essere quella di aprire una trattativa vantaggiosa per aprire anche una corsia preferenziale per il difensore originario di Aruba.

