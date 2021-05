Calciomercato Milan: rispunta Under della Roma

L’attenzione degli agenti di mercato rossoneri è tornata, nuovamente, sul profilo di Cengiz Under, di proprietà della Roma ma in prestito stagionale al Leicester City in Premier League.

Cengiz Under, sulla sinistra, con la maglia del Leicester City – fonte: profilo Twitter Under

Il giovane trequartista turco molto probabilmente non verrà riscattato dalle Foxes (riscatto fissato intorno ai 23 milioni di euro), con le quali ha avuto una stagione piuttosto anonima e poco redditizia (solo due goal in 19 presenze totali tra campionato ed Europa League).

Proprio durante la scorsa sessione di calciomercato, quella invernale, il nome di Under rientrava nella “lista della spesa” rossonera ma non si fece poi nulla. Ora tale prospettiva torna a bussare alla porta del Milan.

Una volta tornato nella Roma, la società dei Friedkin potrebbe decidere di lasciarlo partire nuovamente, soprattutto per fare cassa e, si spera, una plusvalenza. L’ultima parola spetterà sempre a Mourinho ma il 23enne turco sembra già avere la valigia pronta in mano, prima ancora di salutare il Leicester.

Teoricamente, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport, Under potrebbe davvero fare al caso del Milan, essendo piuttosto giovane e non avendo uno stipendio ingestibile, almeno per le casse rossonere (2,5 milioni a stagione). La squadra di Pioli, inoltre, potrebbe lasciar partire a fine stagione calciatori del calibro di Calhanoglu, per il quale è forte l’opzione Qatar, Samu Castillejo e Brahim Diaz.

Arrivato a Roma nel 2017 dall’Istanbul Basaksehir per una cifra di circa 14 milioni, Under potrebbe salutare la capitale per 15 milioni, generando una, seppur lieve, plusvalenza per la società giallorossa. Contrattualmente, il suo vincolo con la Roma scadrà nel 2023.

E’ ora di intavolare una trattativa come si deve. La parola passerà, quindi, alle società interessate e all’agente del calciatore turco per dei nuovi sviluppi.

