Calciomercato Milan: rispunta Fullkrug come alternativa ad Abraham

In attesa di scoprire se Alvaro Morata accetterà o meno il contratto da quattro anni con opzione per il quinto da 4.5 milioni annui, il Milan procede con la ricerca di un altro attaccante, stavolta un vero bomber.

Se per vari motivi Tammy Abraham, reduce da un grave infortunio, non convince appieno, è invece molto apprezzato Niclas Fullkrug.

Il tedesco, reduce da un Europeo convincente in cui ha realizzato due gol pesanti, rischia di rimanere chiuso al Borussia Dortmund a causa dell’arrivo di Serhou Guirassy (per il quale potrebbe essere comunque concluso l’acquisto malgrado non abbia superato le visite mediche) e cambiare area potrebbe servirgli.

Il Milan lo stuzzica alquanto e da lunedì la trattativa, già cominciata, potrebbe accelerare. Sarà Morata-Fullkrug la nuova coppia d’attacco rossonera?

Tornando ad Abraham, infine, la trattativa pare perdere quota. La Roma non è interessata affatto a Jovic, che il Milan avrebbe offerto come contropartita, e per adesso la pista è raffreddata.

