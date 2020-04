Calciomercato Milan: Rangnick vuole spendere 130 milioni per Upamecano, Olmo e Werner?

Ralf Rangnick resta ad oggi il nome più caldo per la successione a Stefano Pioli, sulla panchina del Milan. Il tedesco, supportato fin dall’inizio dall’Ad rossonero, Ivan Gazidis, avrebbe a disposizione un buon tesoretto per rifondare la squadra.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la famiglia Singer metterebbe a disposizione ben 100 milioni di euro, a cui si sommerebbero ulteriori liquidità derivanti dalle cessioni. In questo senso il principale indiziato a lasciare il Diavolo, rimane Gigio Donnarumma, unico calciatore rossonero che ad oggi assicurerebbe un’importante plusvalenza.

Seguendo poi i dettami ormai famosi, di Gazidis, fondati su risparmio nel monte ingaggio, e sulla giovane età dei nuovi acquisti, si andrebbe poi a puntellare la rosa, con il primo obiettivo, che deve essere necessariamente quello di alzare il livello qualitativo.

Rangnick sarebbe convinto di pescare dalla sua Germania e dal Lipsia, con tre acquisti mirati, uno per reparto, da portare a Milanello.

E allora si va in cerca di un compagno affidabile, in difesa, per il capitano Alessio Romagnoli. Un profilo interessante è quello di Dayot Upamecano, centrale difensivo classe 1998. Sul francese resta fortissima però la concorrenza dei maggiori club stranieri, tra cui in particolare il Bayern Monaco, disposto anche a pagare la clausola dii 60 milioni.

Non sarà però solo la zona difensiva, a subire grossi cambiamenti in casa rossonera: l’ormai quasi certo addio di Zlatan Ibrahimovic, aprirà infatti le porte di Milanello a nuovi talenti offensivi.

Sempre dal Lipsia, continua a interessare al Milan, il trequartista spagnolo Dani Olmo, già vicino ai rossoneri in passato e accostato a club italiani più e più volte. Sullo spagnolo non c’è clausola rescissoria, ma la valutazione resta molto alta, circa 40 milioni di euro.

Un ultimo nome interessante, su cui la dirigenza di via Aldo Rossi sta riflettendo già da tempo, corrisponde al nome Timo Werner, 23 anni, un costo di 50 milioni, e una grandissima stagione disputata fin qui, con 27 gol messi a segno in 36 gare.

Anche in questo caso però non sarà facile, per il Milan, mettere le mani sul giocatore e strapparlo alla concorrenza di squadre come Liverpool e Inter, interessata al tedesco, qualora Lautaro Martinez dovesse lasciare l’Italia, per accasarsi al Barcellona.

