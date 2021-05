Calciomercato Milan: Raiola propone Donnarumma al Barcellona

Secondo il quotidiano sportivo AS, Raiola avrebbe offerto il suo assistito anche al Barcellona, che dovrebbe però cedere prima Ter Stegen.

Gigio Donnarumma al Barcellona: questa l’ultima frontiera che si apre sul futuro del giovane portiere del Milan, destinato ad andare via a parametro zero. Uno scenario prospettato da AS, quotidiano di fede catalana, che parla dei contatti intrapresi in questi giorni da Mino Raiola con la nuova amministrazione Laporta.

Donnarumma ha già una proposta di rinnovo da ben otto milioni presentatagli dal Milan. Una cifra che non soddisfa Mino Raiola, il quale prevede ingaggi ben più alti per il classe 1999. C’è inoltre da considerare il fattore Champions, competizione che il “Diavolo” non disputa dal lontano 2014. Il rinnovo di Donnarumma passa anche da lì: dall’ultima sfida contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, domenica sera, che deciderà le sorti europee della squadra rossonera.

Nel caso il Milan fallisse la qualificazione in Champions, farà sicuramente molta fatica a trattenere Donnarumma. Il portiere ha tante richieste e, particolare non da poco, potrà liberarsi a parametro zero, visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno.

Si è già fatta avanti la Juventus, con una proposta da 10 milioni che ha allettato non poco il giovane portiere azzurro, ma che deve anche far fronte all’inevitabile dualismo che si verrebbe a creare con Szczesny. Stesso dicasi per il Barcellona, la cui porta è già presidiata da un certo Marc-André Ter Stegen. Il tedesco, arrivato in Spagna nel 2014 per 12 milioni, sarà costretto a saltare gli Europei per un infortunio al ginocchio, ma rimane comunque uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello mondiale.

Perciò, nonostante l’infortunio, il portierone della Mannschaft potrebbe trovare acquirenti sul mercato pronti a ricoprire il Barcellona d’oro e a dare un po’ d’ossigeno alle casse di un club messo in ginocchio dal Covid e dalla disastrosa gestione Bartomeu.

Certo, i 12 milioni annui richiesti dal duo Raiola-Donnarumma non sono pochi, vista l’attuale situazione economica. Ma parliamo del miglior portiere al mondo in prospettiva. Il gioco vale la candela….

