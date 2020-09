Calciomercato Milan: proposto Bruno Viana. Niente Ricci: va al Parma

Il Milan è tra le squadre più attive in questa sessione di mercato e sta cercando di rialzare la testa in campionato dopo gli ultimi anonimi anni.

Dal Portogallo arriva l’indiscrezione che riguarda il difensore Bruno Viana. Dal paese Lusitano infatti sono convinti che il Braga, attuale club del brasiliano, abbia proposto al Milan il difensore classe ’95, già seguito fra l’altro dai rossoneri nelle scorse sessioni di mercato.

Viana è arrivato in Portogallo nel 2017 quando passò dall’Olympiacos al Braga con la formula del prestito per poi essere riscattato dallo stesso club portoghese soffiandolo proprio al Milan. Da lì in poi qualcosa si è però rotto nel rapporto fra il calciatore ed il proprio club. In 3 stagioni il ragazzo ha collezionato solo 19 presenze pur disputando sempre ottime partite.

E’ da tempo dunque che Bruno Viana non rientra più nei piani del tecnico Carlos Carvalhal ed è ecco che la società portoghese ha riproposto a Maldini il vecchio pupillo difensivo dei rossoneri. L’operazione sarebbe la stessa che nel Gennaio 2017 portò al trasferimento del difensore brasiliano dall’Olmpiacos al Braga.

Nel frattempo un obiettivo dei rossoneri nella giornata di ieri sembra essere definitivamente sfumato. Samuele Ricci, 19enne centrocampista dell’Empoli, da tempo sotto l’occhio fisso di Paolo Maldini, ha completato il proprio trasferimento al Parma. Il classe 2001 arriva in Emilia con un prestito oneroso di 2 milioni ed un riscatto fissato tra i 12 e i 13.

