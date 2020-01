Calciomercato Milan: proposti Zaracho e Florentino. Marcelin al posto di Gabbia? Paquetà e Suso chiedono la cessione

Proseguono numerosi i colloqui di calciomercato a Casa Milan, fra la dirigenza rossonera e gli agenti di diversi giocatori.

Come riferito ieri a “Calciomercato l’originale”, da Gianluca di Marzio, uno di questi agenti era Augustin Jimenez, che cura gli interessi di Rodrigo de Paul, ma anche di Zaracho, accostato già più volte al Milan.

Nel pomeriggio di ieri le parti avrebbero avuto un primo contatto proprio per il giovane talento ora in forza al Racing Avellaneda.

Con l’agente Bruno Carvalho Santos si sarebbe invece discusso di Florentino, altro giovane gioiello, oggi al Benfica, sul quale Boban e Maldini sembrano aver messo gli occhi.

In entrambi i casi, per il Milan, non si tratterebbe di nuovi acquisti da inserire nella rosa già in questo mercato di Gennaio, ma più probabilmente nel mercato estivo.

Capitolo cessioni:

Ieri il giovane talento azzurro, Matteo Gabbia, accompagnato dall’agente Tullio Tinti, si trovava in sede per discutere di un possibile prestito. Note le diverse squadre interessate, in particolare Sampdoria e Parma, ma anche qualche club di Serie B.

Il giocatore sarebbe tentato da un’avventura in prestito in una di queste squadre, per alzare il suo minutaggio, e tornare poi al Milan, con un bagaglio di esperienza maggiore.

La dirigenza potrebbe lasciar partire il proprio prodotto del settore giovanile, solo sostituendolo con un nuovo arrivo. In questo senso sembra aperta una trattativa per Marcelin, difensore dell’Auxerre, classe 2000.

Uran, agente di Paquetà, si trova oggi nella sede rossonera, per discutere del futuro del proprio assistito, che pare ormai ai margini del progetto tecnico rossonero.

Il brasiliano partito con qualche difficoltà già sotto la gestione Gianpaolo, non riesce proprio a trovare spazio nel 4-4-2 di Pioli.



Non è un segreto l’interessamento per lui, manifestato già qualche settimana fa del Paris-Saint Germain, da parte dell’ex DS milanista Leonardo.

La cifra di venti milioni proposta dal club parigino, non soddisfa però la richiesta del Milan, ma non è da escludere una clamorosa riapertura della trattativa, in questi ultimi giorni di mercato.

Non ci sono invece ulteriori novità per Suso. L’esterno spagnolo, che ha chiesto la cessione nei giorni scorsi, ha diversi estimatori in Spagna.

Non tramonta del tutto neanche l’idea di uno scambio con la Roma, in cambio di Under, attaccante turco titolare ieri, in Coppa Italia, contro la Juventus.

