Calciomercato Milan: proposti Sportiello, Viviano, Jerome Boateng, Lovren, Foyth, Wanyama, Badelj, Meite e Duncan

Puntuale come le tasse arriva la consueta sfilza di nomi veri o presunti accostati al Milan. Vediamo chi sono e come potrebbero rendersi utili qualora arrivino.

SPORTIELLO E VIVIANO

Mettiamo insieme i due in quanto entrambi portieri. Marco Sportiello ed Emiliano Viviano, uno secondo di Pierluigi Gollini a Bergamo e l’altro svincolato. Proprio in questi minuti sarebbe arrivato il sì proprio di Viviano, che potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Donnarumma in luogo del partente Pepe Reina.

FOYTH

Juan Foyth è un difensore centrale e milita nel Tottenham. Classe 1998, è chiuso da concorrenti più esperti e pronti e così sarebbe pronto ad andare altrove per accumulare esperienza. Al Milan ricoprirebbe il ruolo di vice Musacchio rinforzando un reparto terribilmente scarno, ma siamo sempre al punto di partenza: servono giocatori esperti.

LOVREN

Dejan Lovren, centrale del Liverpool classe ’89, è l’esatto opposto di Foyth e potrebbe anche fare al caso dei rossoneri, sebbene in passato abbia avuto problemi di pubalgia che ne hanno posto fine alla titolarità. Per cui bisognerebbe prima assicurarsi che sia integro.

JEROME BOATENG

Sarebbe un nome estremamente interessante, certamente di spicco, ma non ci sarà mai una trattativa per il difensore tedesco del Bayern Monaco fratello di Kevin-Prince in quanto i rossoneri non si fidano delle sue condizioni fisiche. Proprio per questo l’approccio dell’agente è stato respinto.

WANYAMA

Andiamo ora a centrocampo con Victor Wanyama, mediano ventottenne originario del Kenya dalle enormi dote fisiche e abile anche come difensore centrali. Gioca nel Tottenham come Foyth ed è ormai relegato ad un ruolo da comprimario. Nemmeno lui è un profilo adatto.

BADELJ E MEITE

Il primo fu vicinissimo a trasferirsi a Milano, ma la trattativa saltò. Il secondo, francese di origini ivoriane, viene considerato il nome giusto per sostituire il possibile partente Kessié. E’ più probabile, comunque, che i due vengano scambiati tra loro dalla rispettive squadre, Fiorentina e Torino.

DUNCAN

Accostato ogni sei mesi a Milan e Inter, è ancora al Sassuolo ed un motivo ci sarà…

