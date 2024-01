Calciomercato Milan: preso Terracciano dal Verona

Il Milan sembrerebbe prossimo ad ufficializzare l’acquisto del giovane esterno Pietro Terracciano, classe 2003, dal Verona.

Nel giorno dell’Epifania, il Milan si è regalato le prestazioni di un giovane difensore promettente: Pietro Terracciano. Mister Pioli è pronto ad accogliere in questa finestra di calciomercato l’esterno classe 2003 proveniente dal Verona.

Il Milan per aggiudicarsi Terrracciano, ha trovato l’accordo con il Verona, secondo fonti della Gazzetta dello Sport, sulla base di 4.5 milioni di euro, più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

L’ arrivo del procuratore Andrea D’Amico a casa Milan per il possibile acquisto di Filippo Terracciano dal Verona. I rossoneri hanno predisposto un’offerta da 4 milioni di euro che ha superato quella della Fiorentina. I viola si erano fermati a 2,5 milioni 🔴⚫️#sportitalia pic.twitter.com/C12jSPEOeu — Sportitalia (@tvdellosport) January 2, 2024

Sulle tracce di Terracciano c’era, secondo Sportitalia, anche la Fiorentina che si era spinta fino a 2.5 milioni di euro. L’offerta superiore del Milan e l’accordo con il suo procuratore, Andrea D’Amico è stata determinante per l’esito della trattativa di calciomercato.

Pietro Terracciano lascia il Verona ed è già a Milano

Strane coincidenze e destini beffardi, nel giorno dell’Epifania, Terracciano era già a Milano, dal momento in cui era stato convocato da mister Baroni, per Inter-Verona.

Terracciano nonostante fosse convocato dal Verona, è rimasto in tribuna, saltando così l’ultima giornata del girone d’andata in cui ha collezionato 18 presenze. L’ultima sua apparizione con la maglia scaligera, dove è cresciuto ed è esploso, rimane quella del 30 dicembre scorso contro la Salernitana, in cui subentrò al 60′ al posto di Tchatchoua.

Stefano Pioli – StadioSport.it

Il Milan con questo l’acquisto di Terracciano si è aggiudicato un promettente classe 2003 di 20 anni che può giocare da terzino, su entrambe le fasce, e anche da mezzala, agendo in posizioni più avanzate. Un profilo che il club rossonero ha sempre visto come un’opportunità di mercato molto interessante. Mister Pioli potrà sfruttare le caratteristiche: corsa, fisico e ampi margini di manovra sotto l’aspetto tecnico.